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港聞

港聞二

江春男獲580萬新台幣 停撰稿續收酬

【明報專訊】昨日庭上另觸及黎智英付款予時任台灣領導人蔡英文的「左右手」、台灣《壹週刊》前作者江春男（圖）一事。黎智英供稱，江曾是台灣《蘋果日報》作者，對方加入台灣政府無再為集團工作。控方其後展示「江春男顧問費」的試算表，黎確認江2017年11月至2020年2月收取共580萬新台幣（約137萬港元），稱得悉此事後已要求「即時停止」向江付款。

黎：得悉即促《台蘋》員工停付

控方昨日展示2020年3月《台蘋》的內部電郵，題為「江春男費用」，當中提及黎2017年着《台蘋》時任行政總裁葉一堅以顧問費名義每月支付209,606新台幣予江，因江對黎或台灣有「某些用處」，但只有黎知道用處何在；《台蘋》時任社長陳裕鑫2019年覺得江無再撰稿，曾請示黎智英，黎指繼續付款，翌年陳獲行政總裁同意暫停費用。

控方就電郵內容詢問黎智英，黎指當中或有誤會，他只同意支付江春男撰稿費，記得員工在信息請示自己時，他說馬上停付款項，但同事認為江對自己有用，因此繼續付款。

庭上另展示江春男顧問費的試算表，黎確認2017年11月至2020年2月江收取共580萬新台幣，但不知那時江有否繼續為《台蘋》工作。法官杜麗冰追問下，黎承認江成為蔡英文「左右手」後有繼續收款；法官李運騰問，即其間江在毫無原因下持續獲取報酬？黎形容他得知後也很「驚訝」，庭上要求先閱讀相關WhatsApp信息，控方將於下周一處理。翻查資料，蔡英文2016年起任台灣領導人，2017年3月擔任中華文化總會會長，江同月任總會的副會長，留任至今。

（黎智英案）

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