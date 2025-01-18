江春男獲580萬新台幣 停撰稿續收酬

黎：得悉即促《台蘋》員工停付

控方昨日展示2020年3月《台蘋》的內部電郵，題為「江春男費用」，當中提及黎2017年着《台蘋》時任行政總裁葉一堅以顧問費名義每月支付209,606新台幣予江，因江對黎或台灣有「某些用處」，但只有黎知道用處何在；《台蘋》時任社長陳裕鑫2019年覺得江無再撰稿，曾請示黎智英，黎指繼續付款，翌年陳獲行政總裁同意暫停費用。

控方就電郵內容詢問黎智英，黎指當中或有誤會，他只同意支付江春男撰稿費，記得員工在信息請示自己時，他說馬上停付款項，但同事認為江對自己有用，因此繼續付款。

庭上另展示江春男顧問費的試算表，黎確認2017年11月至2020年2月江收取共580萬新台幣，但不知那時江有否繼續為《台蘋》工作。法官杜麗冰追問下，黎承認江成為蔡英文「左右手」後有繼續收款；法官李運騰問，即其間江在毫無原因下持續獲取報酬？黎形容他得知後也很「驚訝」，庭上要求先閱讀相關WhatsApp信息，控方將於下周一處理。翻查資料，蔡英文2016年起任台灣領導人，2017年3月擔任中華文化總會會長，江同月任總會的副會長，留任至今。

（黎智英案）