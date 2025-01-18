控方展2018年信息盤問 美前軍官訪台 黎智英認付逾千萬

黎智英日前供稱2017年曾自費贊助基恩（Jack Keane）和沃爾福威茨（Paul Wolfowitz）跟蔡英文見面，就美國特朗普政府對台看法提供意見。控方代表、律政司副刑事檢控專員周天行昨日進一步就諮詢計劃所涉款項（見表）等議題盤問。

信息提「向加拿大匯款」 兩人「討厭繳稅」

黎智英表示，繳款事宜由助手Mark Simon負責，自己沒參與其中，又稱無就計劃向Simon訂立預算。之後周天行展示2018年7月黎跟Mark Simon之間的信息來往。當時黎向Simon稱，壹傳媒時任財務總裁周達權提供的帳單，提及「向加拿大特別項目匯款」，涉款1490萬港元，黎關注當中詳情。Simon回覆說，當中150萬美元為基恩和沃爾福威茨每年所獲費用、25萬美元為對基恩的「饋贈」、140萬港元為基恩和沃爾福威茨的旅費和給予「Rupert」的開支。Simon又提到，基恩和沃爾福威茨「非常討厭繳稅」，故按兩人要求透過加拿大向他們匯款。

黎智英讀畢上述信息後確認，「Rupert」為一名台灣事務專家，有份跟基恩和沃爾福威茨一同赴台，並確認曾支付上述1490萬港元。黎另澄清，上述給予基恩的25萬美元非「饋贈」，而是貸款，但不清楚對方有否還款。

前副防長倡訪日越 黎：贊同但沒成事

另一方面，控方針對黎智英與沃爾福威茨和基恩之間的協定盤問。據控方展示資料，2017年7月Simon向黎表示，沃爾福威茨覺得若訪問越南、日本和其他盟友，「可為台灣帶來更多好處」；黎回覆說「好的」。法官杜麗冰詢問下，黎表示贊同沃爾福威茨等人出訪越日等地，但最終無成事。黎重申他跟基恩與沃爾福威茨訂立的口頭協定，僅限於到訪台灣。

另一組信息提及，2019年7月Simon跟黎談到「Paul和Jack的兩年合約」。黎確認當時Simon向他談及沃爾福威茨和基恩訪台一事，但稱兩人只曾在一年內到四度訪台，「我不記得他們來了兩年」。黎又稱，每次兩人訪台，自己都會跟他們共晉晚餐。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）