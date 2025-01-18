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港聞

港聞二

房會建屋開支大增 何永賢：先做成本效益高地盤

【明報專訊】政府財赤當前，房委會上周公布新一份財政預算案，預計公營房屋建築開支將由2024/25年度的280.16億元，大幅增逾七成至2028/29年度的485.63億元。有房委會委員昨質疑建屋材料「有冇需要極致咁靚」，建議房署採用內地預製式組件減省成本；又建議引入便宜外勞。房委會主席兼房屋局長何永賢回應稱，已成立由副署長領導的小組，研究建築成本有否下降空間；又稱會為手上地盤排優次，成本效益較高的地盤先做，確保房委會有足夠資金應付營運。

邵家輝倡採預製組件及聘外勞

房委會昨舉行公開例會審批下年度財政預算案。房委會委員、自由黨立法會議員邵家輝關注公屋建築成本高昂，「我知（建築材料）貴啲靚啲，但有冇需要極致咁靚？」他認為可參考內地採用更便宜的預製組件，節省建屋成本。

何永賢回應稱，現時房屋設計的「靚」，「係心嘅靚」，設計以人為本，建築材料已十分節約，「點樣心靚之餘又逐步慳錢」需再研究。她提到本港剛發展組裝合成建築法（MiC），其帶來建築成本下降的「時間未到」。她稱將善用大灣區資源成本較平的優勢，香港使用內地預製組件是大勢所趨。

邵另建議引入便宜外勞和縮減人手。另一委員陳志球認為隨着未來建屋量增加，各部門工作量亦增，形容現時同事工作量「已超過100%」，原本還希望房委會增撥資源予房署各部門，但明白不切實際，只希望不用減人手。何永賢稱會致力研究減省工序；又舉例特殊行業如升降機行業人手緊張，已從外地輸入勞工。

公屋或綠置居與其他資助出售單位比例將由現時7：3，逐步改為6：4。房委會委員、選委會立法會議員簡慧敏認為，調整比例同時要顧及會否延長公屋輪候時間；又指現時居屋或綠置居的定價並無跟建築成本掛鈎，應適時檢視。

居屋綠置居定價 研加入更多元素

何永賢稱，加大資助出售單位比例是為回應青年及中低收入人士的置業需求；又指買居屋的公屋戶可交還公屋，變相加快公屋流轉。就居屋或綠置居的定價機制，何稱會研究加入更多元素。

另外，有委員關注現時有很多複雜的地盤，令建築成本增加。何稱了解到部分地盤位於山坡、面積太細難興建足夠單位，成本效益較低；故會重新評估手上地盤並排行優次，成本效益較低地盤將延後，房委會會致力開源節流。

相關字詞﹕綠置居 公屋 組裝合成建築法 何永賢 邵家輝 財赤 房委會

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