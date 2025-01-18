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港聞

港聞二

49個車牌2．16拍賣 「S」料至少1500萬成交

【明報專訊】運輸署昨日（17日）宣布，農曆新年車輛登記號碼拍賣將於2月16日（周日）在灣仔香港會議展覽中心新翼L2樓N201會議室舉行。當日將會公開拍賣49個車輛登記號碼，其中一個自訂車牌號碼是單字母「S」；有業界人士估計成交價至少1500萬元，能否挑戰最高成交價紀錄、2600萬元成交的「W」車牌，要視乎當日拍賣競投反應。

據運輸署公布資料，其餘48個將公開拍賣的車輛登記號碼，包括「88」、「WW 888」、「BB 18」、「HK 111」、「1623」、「WA 8888」等。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰估計，「S」字頭車牌成交價至少1500萬元；至於是否可挑戰「W」2600萬元紀錄，則要視乎拍賣現場反應。他指「S」可代表1，亦可代表Superman（超人）的戰衣「S」標誌，因此估計會受歡迎。他又表示車牌拍賣成交價未必直接和經濟環境好壞掛鈎，反而是競投者對這個字母車牌的喜好、該車牌可包含的意義等的影響較大。

「88」矚目 估計800萬元成交

顏又說，今次拍賣另一矚目車牌會是無英文字頭的「88」車牌，因多年已未見兩個字的好意頭車牌出現；諧音「發發」的「88」估計底價可達300萬元，成交價可達700萬至800萬元，「當然會和『S』有一段距離」。

翻查資料，歷來拍賣成交價最貴車牌是「W」，在2021年3月7日新春車牌拍賣會以2600萬元成交；第二位是2023年2月拍賣的自訂車牌「R」，買家以2550萬元投得；至於第三位則是去年2月拍賣的「D」車牌，以2020萬元成交（見表）。

運輸署發言人表示，為方便在成功投得車輛登記號碼後辦理登記及付款手續，有興趣參與競投的人須帶同成功競投人士或買主的身分證明文件，若買主為有限公司則須提供公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票。

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