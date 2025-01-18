反恐二案首被告稱遭毆逼供 警員否認

辯：打胸口踩下體阻見律師

警員梁家俊2020年3月8日為被告何卓為錄取警誡會面，何卓為供述「山雞」和「夠鐘改名」（控方曾分別指稱是被告李嘉濱和吳子樂的外號）等疑製造炸彈。辯方大律師姚本成昨盤問時指，梁家俊和警長劉永旭等人曾在青衣警署一房間毆打何卓為的胸口7至8下，逼何招認和提供手機密碼。辯方稱，何驚慌之際講出錯誤的密碼，警員再毆打何，其間將何的頭部撞向桌子，劉更腳踩何的下體，何最終交出密碼。梁否認發生此事。

辯方稱，何卓為受襲後胸口痛，要求見醫生，梁家俊僅着警署值日官召救護車，沒關心何傷勢，「係咪因為你知道曾經打過佢，所以唔需要問？」梁否認。辯方盤問下，梁稱警方已召白車，毋須安排值日官替何檢視傷勢。

問九十二籤與被告關係

警稱不知情 僅按指示提問

辯方提出，梁家俊在警署房間看守何卓為時，警長劉永旭着何不要求醫，應配合警方調查錄口供，劉稱「呢個係我哋私人交易，律師喺到就唔方便……你配合我就同上面傾下，畀你警署擔保」。梁否認有過類似對話，稱劉沒有進入房間。

Telegram頻道「九十二籤」曾承認炸彈案責任，梁家俊曾在會面查問何卓為在「九十二籤」的角色。辯方關注，梁是否知悉「九十二籤」為公開頻道（open channel），任何人可以訂閱帖文，梁稱不知道。辯方又問，梁會否知道何和「九十二籤」的關係，又會否知道「九十二籤」管理員是否身處海外；梁稱不知道，強調自己按上級指示提問，相信「九十二籤」與案有關。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 186/22】