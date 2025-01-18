劈父青年判無限期醫院令 官：接受治療非懲罰

被告關頌圻（現29歲）案發時無業，曾任冷氣技工，有兩項同類型案底。暫委法官郭棟明引述醫療報告稱，被告小時候患上專注力不足及過度活躍症，長大後服用大麻、冰毒及可卡因等，患有偏狂型精神分裂症，出現被害妄想徵狀。

此外，他習慣自言自語，誤信父親散播自己偷鄰居底褲的流言，自以為遭閉路電視偷拍。精神科醫生認為他具暴力風險和病情嚴重，不容易在數年內康復，建議接受住院治療。

精神科醫生指被告有暴力風險

郭官判刑稱，本案是最嚴重的有意圖而傷人案件，被告襲擊父親，診治被告的醫生均不確定療程需時多久才能避免他犯案。對於被告希望直接判監，可以服畢特定刑期，郭官稱除非醫院令不適合，法庭才考慮判監。郭官又指被告對社會構成風險，醫院令是適合的刑罰，因此接納精神科醫生建議，判處無限期醫院令。

被告大喊「唔想醫院令」

官指可保障被告及大眾

被告聞判在犯人欄大喊「唔想醫院令」，稱在懲教所工作報酬較高，希望直接判監，又指早前向法庭呈上求情信和「悔過書」。郭官表示，這反映被告對病情缺乏認知，他應該接受治療，而非接受懲罰。

案發於2023年1月25日早上9時許，被告與當時71歲事主居於元朗一幢3層村屋，被告亮出一把刀刃長17厘米的菜刀，反覆劈向事主頭部逾一分鐘，終因事主胞弟在門外聞事主大呼救命而停手；警方接報到場，事主被送往屯門醫院救治，身上有多處刀傷及大量出血，頭骨、臉部及左手都有傷口，同日接受手術治療，半個月後出院。

【案件編號：HCCC290/24】