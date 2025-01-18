明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

劈父青年判無限期醫院令 官：接受治療非懲罰

【明報專訊】患有偏狂型精神分裂症的無業男子，因懷疑父親冤枉自己偷鄰居底褲，在元朗村屋內持菜刀劈向父親。他早前承認一項有意圖而傷人罪，昨在高等法院被判處無限期醫院令。法官指本案是最嚴重的傷人案，判醫院令可以保障被告，亦有助保障社會大眾。被告聞判大喊不願意接受醫院令，法官稱為了被告福祉着想，他應接受治療，而非受懲罰。

被告關頌圻（現29歲）案發時無業，曾任冷氣技工，有兩項同類型案底。暫委法官郭棟明引述醫療報告稱，被告小時候患上專注力不足及過度活躍症，長大後服用大麻、冰毒及可卡因等，患有偏狂型精神分裂症，出現被害妄想徵狀。

此外，他習慣自言自語，誤信父親散播自己偷鄰居底褲的流言，自以為遭閉路電視偷拍。精神科醫生認為他具暴力風險和病情嚴重，不容易在數年內康復，建議接受住院治療。

精神科醫生指被告有暴力風險

郭官判刑稱，本案是最嚴重的有意圖而傷人案件，被告襲擊父親，診治被告的醫生均不確定療程需時多久才能避免他犯案。對於被告希望直接判監，可以服畢特定刑期，郭官稱除非醫院令不適合，法庭才考慮判監。郭官又指被告對社會構成風險，醫院令是適合的刑罰，因此接納精神科醫生建議，判處無限期醫院令。

被告大喊「唔想醫院令」

官指可保障被告及大眾

被告聞判在犯人欄大喊「唔想醫院令」，稱在懲教所工作報酬較高，希望直接判監，又指早前向法庭呈上求情信和「悔過書」。郭官表示，這反映被告對病情缺乏認知，他應該接受治療，而非接受懲罰。

案發於2023年1月25日早上9時許，被告與當時71歲事主居於元朗一幢3層村屋，被告亮出一把刀刃長17厘米的菜刀，反覆劈向事主頭部逾一分鐘，終因事主胞弟在門外聞事主大呼救命而停手；警方接報到場，事主被送往屯門醫院救治，身上有多處刀傷及大量出血，頭骨、臉部及左手都有傷口，同日接受手術治療，半個月後出院。

【案件編號：HCCC290/24】

相關字詞﹕高等法院 醫院令 有意圖而傷人罪 倫常傷人

上 / 下一篇新聞

鄭雁雄：港國際化優勢只能增不能削 稱內聯本錢是外通 發展、安全缺一不可
鄭雁雄：港國際化優勢只能增不能削 稱內聯本錢是外通 發展、安全缺一不可
緬甸東南升紅色旅警 柬資料更新
緬甸東南升紅色旅警 柬資料更新
彭博社：米高嘉道理邀商界領袖 3.9億改港形象
彭博社：米高嘉道理邀商界領袖 3.9億改港形象
新註冊外企升破1000間 未超疫初 「不再設營業地點」者增 議員：或港成本高
新註冊外企升破1000間 未超疫初 「不再設營業地點」者增 議員：或港成本高
去年9190宗破產呈請 9年新高
去年9190宗破產呈請 9年新高
數碼故宮快閃大館 VR重現紫禁城角樓搭建
數碼故宮快閃大館 VR重現紫禁城角樓搭建
元朗套丁案 多一人認串謀詐騙
元朗套丁案 多一人認串謀詐騙
青蓮臺塌樹砸損魯班廟 壓崩山牆尖角墀頭陶塑 古蹟辦將研修復方案
青蓮臺塌樹砸損魯班廟 壓崩山牆尖角墀頭陶塑 古蹟辦將研修復方案
48歲男筲箕灣捱斬 警查涉黑社會否
48歲男筲箕灣捱斬 警查涉黑社會否
涉拍裙底碰槍袋 休班警拒保釋
涉拍裙底碰槍袋 休班警拒保釋
反恐二案首被告稱遭毆逼供 警員否認
反恐二案首被告稱遭毆逼供 警員否認
內地男生旁聽拍攝獲撤控
內地男生旁聽拍攝獲撤控
49個車牌2．16拍賣 「S」料至少1500萬成交
49個車牌2．16拍賣 「S」料至少1500萬成交
房會建屋開支大增 何永賢：先做成本效益高地盤
房會建屋開支大增 何永賢：先做成本效益高地盤
巴士站支柱連蓋拔起 貨車司機涉危駕被捕
巴士站支柱連蓋拔起 貨車司機涉危駕被捕
控方展2018年信息盤問 美前軍官訪台 黎智英認付逾千萬
控方展2018年信息盤問 美前軍官訪台 黎智英認付逾千萬
江春男獲580萬新台幣 停撰稿續收酬
江春男獲580萬新台幣 停撰稿續收酬
指啟德塌棚涉人為 業界：竹棚不比金屬棚架易損壞
指啟德塌棚涉人為 業界：竹棚不比金屬棚架易損壞
學生補交簽證紀錄屆死線 教大：少數未覆
學生補交簽證紀錄屆死線 教大：少數未覆
孕婦長者不建議廣泛打RSV針 世衛去年倡孕婦接種 疫苗委會：妊娠高血壓風險未釐清
孕婦長者不建議廣泛打RSV針 世衛去年倡孕婦接種 疫苗委會：妊娠高血壓風險未釐清
鐵路展延長 雙層直通車登場
鐵路展延長 雙層直通車登場
搗公屋毒品倉 檢千萬元冰毒
搗公屋毒品倉 檢千萬元冰毒
九市速遞：灣區商業物業上季回升 去年大手成交額減 物流物業佔比倍增
九市速遞：灣區商業物業上季回升 去年大手成交額減 物流物業佔比倍增
九市速遞：全運倒數300天 官方商品春節前開售
九市速遞：全運倒數300天 官方商品春節前開售
九市速遞：港府赴穗推介數據跨境政策
九市速遞：港府赴穗推介數據跨境政策
灣區手記：順風車 ／文：尚東美
灣區手記：順風車 ／文：尚東美
【Emily】「AI黃國」借錢呃幾十萬 靠把聲騙黃國友人 近月第二單冒議員得手
【Emily】「AI黃國」借錢呃幾十萬 靠把聲騙黃國友人 近月第二單冒議員得手
【Emily】黃偉綸何永賢探劏房戶 籲「踏一步」遷簡屋過渡房
【Emily】黃偉綸何永賢探劏房戶 籲「踏一步」遷簡屋過渡房
【Emily】九龍醫院百周年 辦音樂會癒人心
【Emily】九龍醫院百周年 辦音樂會癒人心
【Emily】九巴沙田美孚總站開順豐服務站
【Emily】九巴沙田美孚總站開順豐服務站
【Emily】港國際法律培訓學院 25內地法官「畢業」
【Emily】港國際法律培訓學院 25內地法官「畢業」