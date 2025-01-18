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港聞二

涉拍裙底碰槍袋 休班警拒保釋

【明報專訊】39歲休班警涉嫌偷拍裙底案被帶返尖沙嘴警署受查，其間疑趁調查警員為報案室開門時伸手觸碰對方「槍袋」，即場被制服後，他被送往伊利沙伯醫院接受治療。警方昨日落案起訴涉案休班警，控告他「非法拍攝及觀察私密部位」及「企圖無牌管有槍械」兩罪。案件昨於九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官應控方要求將案件押後至3月13日再訊，以待控方進一步調查，被告的保釋申請被拒，須還押懲教看管。

被告高振宗（39歲，報稱警員）昨被押往法院。被告佩戴口罩，在應訊期間一直表現冷靜。控方申請押後以待警方調查，包括檢取相關閉路電視片段及進行鑑證化驗，並反對被告保釋，辯方則申請保釋。裁判官聽取雙方陳辭後，下令被告在候訊期間還押。

控罪指被告於2025年1月15日，在港鐵尖沙嘴站E7扶手電梯出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從該女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，即操作設備的情况是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲女子X同意。被告另被控於同日在九龍彌敦道213號尖沙嘴警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一支警槍。

【案件編號：KCCC 168/25】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 尖沙嘴警署 企圖無牌管有槍械 偷拍裙底 休班警員

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