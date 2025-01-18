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青蓮臺塌樹砸損魯班廟 壓崩山牆尖角墀頭陶塑 古蹟辦將研修復方案

【明報專訊】西環青蓮臺周三（15日）有大樹倒塌，枝葉擊毁古蹟魯班先師廟。古物古蹟辦事處（古蹟辦）回覆表示，周四（16日）派員到場視察，發現魯班廟右邊山牆部分尖角及墀頭上的陶塑破損。地政總署移走塌樹後，古蹟辦會到場勘察，以制訂復修方案，並按文物保育原則，採用傳統工藝及物料將破損部分修復至原本狀態。

地政總署表示，涉事樹木位處政府土地，承辦商已開始清理塌樹，並盡快完成對該樹的風險緩解措施。現場已圍封，並張貼告示示意公眾勿在附近逗留，預計1月21日或之前完成清理。

樹幹直徑1米高70米

警方周三晚9時許接報稱西環青蓮臺有大樹倒塌，部分枝葉壓中魯班廟屋簷。警員到場調查，初步相信倒塌樹木高約50至70米，樹幹直徑約1米，對公衆沒有即時危險，遂通知魯班廟職員跟進。警方昨早再接到市民報案指同一棵樹倒塌。警員到場圍封附近範圍，消防攀上屋頂將枝葉鋸斷及移走，民政處職員到場視察。現場所見，魯班廟屋頂梯級形山牆其中一角崩缺。

魯班先師廟自2024年10月10日起被列為法定古蹟。據古蹟辦網頁，該廟由本地建造業工匠和商號發起籌建，始建於1884年，於1928年在原址重建。廟宇以手工精細的壁畫、灰塑、木雕和陶塑裝飾點綴；屋脊的陶塑由石灣著名花脊店均玉店燒製，其中4幅灰塑則是譽滿省港的灰塑大師鄧子舟和兒子鄧居謙的作品。廟宇的山牆呈梯級形，在香港罕見。

華南歷史最長仍有供奉

去年列法定古蹟

本地建造業界一直遵從傳統習俗，於魯班誕到廟宇拜祭，傳承建造業獨特的文化傳統。魯班廣悅堂高級副主席、香港工程師學會理事謝偉正曾介紹，該廟屬華南地區唯一歷史長達140年且至今仍有人供奉的魯班廟。

本港過往也曾發生古蹟遭樹木壓毁事故。2018年9月超強颱風「山竹」襲港，中環都爹利街一棵石牆樹倒塌，壓到旁邊石階和煤氣路燈，逾百年法定古蹟損毁，古蹟辦、路政署、煤氣公司及專家等花逾年時間完成修復。

2015年1月，一棵約12米高的鳳凰木倒塌，跌進灣仔隆安街一個有逾百年歷史、被評為「一級歷史建築物」的玉虛宮（北帝廟）內，寺廟屋頂留下3個大洞，廟內兩尊神像損毁。

相關字詞﹕山牆 魯班先師廟 古蹟 塌樹 古蹟辦

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