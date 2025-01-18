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港聞二

元朗套丁案 多一人認串謀詐騙

【明報專訊】「村屋大王」兼王潘律師行創辦人王光榮，以及元朗區議員程振明涉於14年間「套丁」，9名涉事丁屋申請人其後各被廉署控告一項串謀詐騙，當中兩人早前認罪，餘下7人的案件昨於屯門裁判法院再提堂。庭上提及，其中5名被告否認控罪，一人因病押後答辯，餘下被告梁錦益認罪。案情透露，梁曾串謀他人以10萬元向發展商出售自己的丁權。

5人不認 1因病未答辯

9名介乎42至74歲的被告分別為黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍。他們均為元朗原居民兼涉案丁屋申請人，其中蔡偉生及鄧翹沾早前認罪，各被判囚一年。

5月判刑 待研有無證據提供

至於其餘7名被告，陳永堅、楊啟光、駱天龍、黃觀勝和陳志明5人昨日各否認一項串謀詐騙，案件排期今年5月9日作審前覆核；龍福兒昨日因病未能應訊，押後至5月9日答辯；梁錦益則承認一項串謀詐騙，案件押後至5月9日判刑，以待控辯雙方商討他「會唔會有啲咩證據提供」。眾被告皆獲准保釋候訊。

根據梁錦益（74歲）的承認案情，梁於2006年6月向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，並向署方聲稱無意將其丁權售予其他人或發展商等，署方其後向他批出興建丁屋牌照。

廉署其後接獲貪污投訴並展開調查，發現1991年11月開始，梁錦益等人申請於水蕉新村興建丁屋，該些丁屋終由一個發展商以私人屋苑形式出售，並從中獲取逾10億元，而梁申請興建的丁屋於2015年售出。

【案件編號：TMCC 144/25】

相關字詞﹕屯門裁判法院 串謀詐騙 套丁 村屋大王 元朗

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