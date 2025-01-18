數碼故宮快閃大館 VR重現紫禁城角樓搭建

「FLASH！故宮——數字故宮快閃展」由故宮博物院主辦，並獲馬會支持，公眾可到大館免費參觀，毋須預約。文體旅局長羅淑佩、馬會董事兼公益慈善研究院主席黃嘉純，以及故宮博物院副院長朱鴻文昨日擔任開幕典禮主禮嘉賓並致辭。

LED屏展《千里江山圖卷》

展覽分3個單元，包括以數碼技術呈現故宮寧壽宮區正門「皇極門」的「四時」。屏幕會按四季變換景色，又以VR技術重現紫禁城4座角樓的搭建和彩畫繪製過程，冀讓參觀者欣賞「九樑十八柱七十二條脊」建築風格。展覽中亦以數碼方式呈現故宮藏品，包括北宋末期畫家王希孟唯一傳世作品、全長12米的《千里江山圖卷》。故宮博物院數位與資訊部副主任于壯介紹稱，是次投放的「P1.25 mini LED」顯示屏令畫質更細密，觀眾可留意畫作的更多細節。《千里江山圖卷》所屬的「數字多寶閣」展區另會以數碼形式展出百多件文物，觀眾可用手指觸動屏幕，360度旋轉故宮藏品，從不同角度觀看。

另一展覽單元設有互動遊戲，讓觀眾感受古代繡藝、御膳製作等。于壯稱，本港屬中華文化走向世界的良好窗口，冀本港觀眾有機會近距離感受故宮文化的魅力。