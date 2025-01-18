去年9190宗破產呈請 9年新高

清盤呈請近15年新高

2024年全年法院發出接管或破產令的數目達8553宗，按年增16.4%，是2017年以來最高；強制公司清盤呈請錄740宗，按年增30.7%，錄2009年以來最高；法院發出清盤令錄443宗，按年增25.1%，同錄2009年以來新高。

郭志華冀延「還息不還本」

黃家和料餐飲今年有增長

香港中小型企業聯合會會長郭志華接受傳媒訪問時表示，去年環球經濟未復蘇，大型企業亦收緊投資，導致連鎖反應，中小企訂單表現欠理想，相信以餐飲及零售業處境較差。他期望當局繼續支援中小企，包括延長「還息不還本」安排至2026年底，以及銀行今年可延續不要求客戶提前還款的做法，協助中小企債務重組。

郭志華續稱，希望當局容許輸入內地勞工，以改善餐飲零售業服務質素並降低成本，亦期望當局帶頭推動工務工程，惠及建築行業內的中小企。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱去年經營環境困難，不少中小企結業，使破產數字增加，不過12月起深圳市民「一簽多行」，加上舉辦更多盛事，帶動餐飲行業生意有起色。

黃續稱，深圳市民將陸續來港消費，雖然港人北上消費已無法逆轉，但近一個月留港的市民亦多外出用餐，令食肆延長營業時間，刺激「夜市經濟」，從而再吸引更多旅客來港。他強調對今年餐飲業前景不會太悲觀，相信全年行業可錄得一成生意增長。