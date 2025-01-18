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港聞

港聞二

新註冊外企升破1000間 未超疫初 「不再設營業地點」者增 議員：或港成本高

【明報專訊】公司註冊處公布，本港去年新成立逾14.5萬間本地公司，累計註冊的本地公司及非本地公司均創新高，前者總數逾146萬間，按年增近3萬間，後者總數則逾1.5萬間，按年增300間。雖然非本地公司過去5年持續增長，但在港設營業地點的新註冊非本地公司在新冠疫情間出現跌勢，去年回升突破1000間、低於疫情初，不再設營業地點的非本地公司去年亦增加（見圖）。有商界議員認為優才來港有助本地註冊公司增加，至於少了非本地公司在港設營業點，則或因香港人工及成本太高。

累計港企增9% 非本地增2%

公司註冊處昨日公布，去年新成立的本地公司為145,053間，截至去年底，據《公司條例》註冊的本地公司累計達1,460,494間，按年升約9%；同期註冊非本地公司總數則15,126間，按年升約2%。

陳茂波：外企增反映對港信心

財政司長陳茂波昨日出席一個活動時提到，去年母公司在境外的駐港公司增至近萬間，多約10%，其中歐美和東南亞公司數目大升；且去年初創企業有近4700間，亦有近千個有限合伙基金及逾470間開放式基金型公司，兩個數字均創歷史新高，稱數據反映內地和海外企業和初創均對香港保持信心。

批發及零售界立法會議員邵家輝說，因應政府最近的移民政策，有優才、專才會在港開設公司，或因而帶動註冊上升。翻查資料，外地及內地企業家來港，可透過一般就業政策（企業家）提出申請，其中要求申請人能對本港經濟作出重大貢獻，考慮包括在港開設的職位數目，而企業家申請來港後居住不少於7年，可依法申請居留權。

公司註冊處數據顯示，在港設有營業點的新註冊非本地公司2019年有2000間，新冠疫情間的2020及2021年減少，2022及2023年跌至不足1000間，直至去年回升到1079間。

邵家輝：不少內地食品進駐

有些暫時停業

被問及在港設營業地點的新註冊非本地公司在近數年整體下跌，邵家輝強調數字有較前年上升，反映情况逐步改善。不過，他又舉例稱留意到不少內地食品稱進駐本港，但其後有些暫時停業，估計或因租金和人工成本較內地高，在港經營面對挑戰，故短暫離港。

邵家輝認為本港「是很好的平台」，因實行普通法制度，過去數年的疫情及社會動盪亦過去，外界見到本港恢復平穩，預測未來公司註冊數字或繼續向好。

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