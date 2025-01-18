彭博社：米高嘉道理邀商界領袖 3.9億改港形象

已邀李家傑郭炳聯蔡崇信

彭博社綜合多名知情人士報道，米高嘉道理近月向本港商界領袖推銷一項振興旅遊業的項目，已邀請李家傑、郭炳聯及蔡崇信出資。報道續稱，米高嘉道理曾表明將投放500萬美元（約3900萬港元），但目前尚未清楚已籌集多少資金及將如何管理及使用此筆款項，估計整項計劃或於今年春季展開，包括投放廣告以提升本港吸引力。

特首辦昨回覆稱，特首不時因工作需要與社會各界人士溝通和會面，但沒回應是否知悉商界募資。

發言人續稱，政府一直致力帶領和團結社會各界及市場力量，貢獻國家和香港的未來發展，舉例在企業參與北部都會區發展簽署儀式上，多個本地、內地及海外企業表示支持並承諾參與北都發展。

本報昨另分別向中電、恒地、新地及蔡崇信家族辦公室查詢，包括是否參與募資、將投放多少資金等。新地稱歡迎及支持任何有利本港及其經濟的舉措，集團仍在評估是否參與，尚未決定。中電、恒地拒絕評論，蔡崇信家族辦公室在截稿前未回覆。

旅業：顯商界仍感港可為

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近年港府及旅發局積極拓展新興市場，例如一帶一路沿線國家，為免資源重疊，盼商界將資金投放至歐洲、加拿大和美國等西方市場。

崔定邦又說，今次有富豪願募資提升香港形象，或反映商界「仍然認為香港是有可為的，仍視香港為根」，認為他們「哪怕是宣傳自己的企業，以至惠及香港整體，也是好事」。