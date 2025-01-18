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港聞一

緬甸東南升紅色旅警 柬資料更新

【明報專訊】港人疑被誘騙至東南亞被禁錮從事非法工作，其中10人在緬甸、一人在柬埔寨。港府昨提升緬甸東南部地區外遊警示級別至紅色，緬甸其他地區及泰國則維持黃色。保安局長鄧炳強昨與緬甸駐港總領事Han Win Naing會面，就事件交換意見和分享資料，商討加強日後跟進工作，並獲總領事正面回應，雙方期望盡力協助更多求助港人盡快安全回港。

鄧炳強晤緬領事商加強跟進

執法部門去年至今接獲28宗涉港人聲稱在東南亞被禁錮的求助個案，當中17人已回港；專責小組會繼續跟進11宗個案。保安局稱，鑑於近期事態發展，提升對緬甸東南部地區旅遊警示級別，另更新外遊警示網頁內柬埔寨相關資料，提醒市民提防海外工作騙案。政府發言人稱，計劃赴妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的港人應調整行程，如非必要應避免前赴。

前日再多一名被困港人繳交贖金後獲釋。至於繳交贖金是否唯一拯救被困港人途徑，協助事主家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，繳交贖金可行性仍需商討，早前由於金額問題，家屬將相關選項排得較後，擔心繳付後被困者仍被賣到其他園區，「可能成為另一宗騙案」，由於日前返港個案贖金大幅減至低於2.8萬美元，令家屬改變想法。

余德寶：家屬憂贖金另一騙局 日前大減價始允

被問港府在事件的角色，余德寶相信有一定程度，其中被困港人涉及逾期居留需支付費用，港府先墊支再由涉事家屬歸還，相關做法「關鍵」，否則被困港人無法出境。余又稱，該男子獲釋時身無分文，只有電話及衣物，慶幸同時獲釋的台灣人有家屬陪同，對方提供車馬費讓他前往機場。

涉事港人的家屬去年與港府聯絡後，在其被困4個月間以等消息為主，最近一兩周接獲園區消息，人員以視像形式與被困港人同時出現，聲稱可用贖金換人，惟金額「有上有落」。至於該名被困港人日均工作17小時，若不達標會遭虐打及扣起膳食，余稱反映被困者處境危險，其他家屬憂被困者人身安全，期望港府加緊營救。

相關字詞﹕保安局 東南亞騙案 人口販賣

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