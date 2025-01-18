鄭雁雄：港國際化優勢只能增不能削 稱內聯本錢是外通 發展、安全缺一不可

國際愈不太平港愈應醒目 囑管治者時時警覺

鄭雁雄於會上發表新春致辭，稱今年是回歸第28年，形容接近「三十而立」，本港必須「頂天立地、勇挑重擔」，擔當對國家的神聖職責。中央官員近月屢提港澳「內聯外通」角色，鄭雁雄昨稱本港融入國家發展才是出路，但強調需要加強國際聯繫，「內聯的本錢是外通，融入的優勢是外向，香港的國際化優勢只能強化、不能削弱」。他稱，有意見認為廣州及深圳分別主打綜合發展和創科，香港應主打「內聯外通」，謂香港的「香」代表「吃香」，「廣州愈見廣，深圳愈見深，香港愈吃香」。

倡輿論事事理智 人人有責

鄭雁雄同時指出，國際環境愈不太平，香港愈應「更醒目」，「管治團隊需時時警覺，法治保障應處處得力，社會輿論宜事事理智，全體市民該人人有責」。他重申，要實現高質量發展和高水平安全，稱發展與安全兩者缺一不可，既要守住安全根基，亦要避免耽誤或忽視發展。

他亦表示，本港需「守正創新」，維護「一國兩制」、憲法及《基本法》的憲制秩序、自由與法治的營商環境、多元包容的人文環境，同時要「識變、應變、求變」。

譚耀宗：港發展慢 劉兆佳：要善用對外優勢

全國人大前常委兼全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，中央判斷目前本港發展步伐較慢，故鄭雁雄提出不能耽誤或忽視發展。他分析，「內聯外通」工作要全面做，中央認為目前「外通」方面要加強，積極說好中國故事，發展東南亞等新興市場。

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，內地正面對更嚴峻的國際形勢，經濟上需吸引國際資金、協助內地企業「走出去」，故中央期望香港善用對外優勢，協助內地在世界舞台開拓關係，加強內地與國際聯繫，不能單純聯繫內地卻忽略國際。

對於鄭雁雄提出兼顧安全與發展，劉兆佳稱需拿揑平衡，美國等西方國家仍利用不同事件抹黑香港，預期壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》的案件將是最大考驗，中央盼政府與社會上下一同打好輿論戰。他說，北京認為維護國安需要全社會一同合作，舉例傳媒亦應理性報道。

特首李家超在招待會致辭稱，蛇年將率領政府團結社會各界銳意改革、奮發作為，以更開創的思維和更果敢的行動迎接挑戰，期望香港如「靈蛇」般吐故納新、把握機遇和遇強愈強。他呼籲工商界積極在內地投資、鞏固環球網絡，文藝界要百花齊放、說好香港故事，教育界則要培育更多具家國情懷、全球視野和創新能力的人才。

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