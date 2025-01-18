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港聞

港聞二

搗公屋毒品倉 檢千萬元冰毒

【明報專訊】警方一連兩日分別於觀塘工廈及沙田公屋單位搗破兩個毒品儲存倉，合共檢獲市值近1100萬元毒品，兩名被捕男子已被落案暫控販毒及製毒罪，案件將於今日提堂。

茶葉袋掩飾 「倉管」今提堂

毒品調查科行動組督察吳嘉煒表示，警方根據線報及經深入調查後，探員周四晚（16日）於沙田區截查一名可疑男子，其後將他帶至廣源邨一公屋單位，搜獲19公斤冰毒，市值約1000萬元，同時亦檢獲一批毒品包裝工具。涉嫌販毒被捕30歲李姓男子報稱建築工人，由探員帶署扣查。李已被暫控一項販運危險藥物罪，案件將於今早在屯門裁判法院提堂。

警方相信行動已瓦解一個販毒集團的毒品儲存倉，搗截毒品流入市面。據了解，毒品倉運作約一個月，被捕男子收取約5萬元報酬作「倉管」，相信毒品主要供應娛樂場所，以茶葉袋掩飾運毒。

工廈破毒工場 檢大麻煙彈

另外，將軍澳警區特別職務隊根據線報及深入調查，相信有毒販利用觀塘工廈單位儲存及製造毒品，探員周三（15日）傍晚截查一名準備離開單位男子，在其身上檢獲78克大麻花，隨即拘捕。探員將他押返單位搜查，再檢獲不同類型毒品，包括1955克大麻花、1877克大麻糖、46克氯胺酮、31克可卡因、356支大麻油煙彈，毒品總市值約93萬元。另外亦檢獲製造大麻油煙彈的材料，以及電磁爐、金屬鍋、電子磅、針筒及香油等工具。

將軍澳警區行動主任區啟倫署理總督察表示，毒犯為吸引更多人嘗試吸食大麻油，在製造過程中混入菠蘿、芒果等不同味道香油，以減低吸服者戒心。另外其製造過程非常粗疏，成分存疑，一旦吸服濃度過高大麻油會對身造成嚴重影響。被捕26歲內地男子持雙程證，已被暫控兩項販運危險藥物及一項製造危險藥物罪，案件將於今早在東區裁判法院提堂。據了解，毒品儲存倉運作約5個月，透過不同人派貨及網上銷售，被捕男子於13日來港，相信負責製造及運送毒品。

相關字詞﹕販毒 製毒 包裝工具 毒品儲存倉

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