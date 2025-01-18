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港聞二

鐵路展延長 雙層直通車登場

【明報專訊】港鐵「站見」鐵路展展期將延長至今年底，下周四（23日）起將新增展品，包括九廣鐵路直通列車、全港首列雙層列車「九廣通」及相關職員制服配飾等，期望參觀者了解城際鐵路的發展進程。昨出席進駐儀式的運輸及物流局長陳美寶形容，鐵路是「我們的本錢、我們的底氣」，要多發掘存在已久珍貴資產，利用本港交通基建設計不同旅遊點。她又提到，兩年後港鐵將迎來第100個重鐵站、即北環線第一期的古洞站，形容具歷史意義。

另據港鐵公告，《香港鐵路附例》附表指明的現有過境限制區，即位於紅磡港鐵站第5、6號月台及南面和北面大堂某些範圍，昨起已撤銷。

去年4月起開放的「站見」鐵路展，截至上月底錄得逾7萬參觀人次。港鐵認為反應熱烈，深受市民歡迎，原定去年底完結的展覽將由下周四起重新開放，直至今年底結束，讓公眾免費預約入場參觀。

展覽會保留現時展出的過百件鐵路珍藏及3列退役列車，包括東鐵線第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及56號柴油電動機車「杜利華號」。港鐵行政總裁金澤培期望，市民從紅磡站昔日月台回味直通車旅程，欣賞不同年代鐵路瑰寶。

田北辰倡輕鐵雙層 棄架空電纜

立法會交通事務委員會委員田北辰認為，架空電纜出事將影響其他路線及路面交通，期望輕鐵長遠放棄架空電纜，建議下一代輕鐵考慮採用猶如「九廣通」的雙層設計，下層設企位，上層設座位，分別可行駛單卡車及雙卡車，否則隨着新界西北地區發展，未來有更多居民遷入元朗及屯門，輕鐵載客量不排除面臨「樽頸位」。

相關字詞﹕九廣鐵路 港鐵

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