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港聞二

孕婦長者不建議廣泛打RSV針 世衛去年倡孕婦接種 疫苗委會：妊娠高血壓風險未釐清

【明報專訊】世界衛生組織去年10月發表孕婦接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的建議，本港衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會昨發表暫擬共識，現階段不建議長者和孕婦廣泛接種RSV疫苗。委員會主席劉宇隆稱，暫無充分數據釐清孕婦接種後妊娠高血壓風險，並仍待世衛對長者接種建議，本港最快今年底至明年初才再討論更新建議。

世衛去年10月建議孕婦接種一劑RSV疫苗，或為初生嬰兒接種一劑長效單株抗體，預防幼兒重症。疫苗可預防疾病科學委員會前日（16日）討論RSV疫苗接種建議，審視本地流行病學數據、疫苗效率、安全和潛在不良反應的科學數據，以及世衛和國際間對使用有關疫苗建議後，擬定暫擬共識。

長者注射後吉巴氏症風險增

委員會指出，海外數據顯示RSV疫苗有效預防長者感染後出現下呼吸道疾病，惟海外註冊後數據顯示年滿65歲長者會增約一倍吉巴氏綜合症風險，而美國食品藥物管理局（FDA）上周二（7日）要求RSV疫苗加入安全標籤，提醒有可能在接種後42日內增加吉巴氏綜合症風險。

高危者可諮詢醫生後選擇接種否

孕婦方面，世衛早前引述藥廠在南非和阿根廷研究發現，接種組有較多早產個案。委員會提到海外數據顯示，RSV疫苗有效預防孕婦的孩子出生後6個月內出現重症，而美國上市後監察數據顯示不會增加早產風險，惟發現增加妊娠高血壓風險。

委員會認為在世衛提出具體建議和取得本地成本效益數據前，暫不建議為全部長者廣泛接種RSV疫苗，並在取得額外安全數據前，暫不建議為全部孕婦廣泛接種。但委員會認為孕婦和長者，尤其年滿75歲或居於院舍長者，可考慮諮詢醫生意見，在知情同意下按個人意願選擇接種。

世衛年底商長者接種 委會其後再商

劉宇隆向本報說，吉巴氏綜合症是神經系統疾病，影響肌肉控制甚至呼吸，而接種流感疫苗出現該症發生率為每100萬人有1至2宗，接種RSV疫苗則每100萬人有7至9宗，認為需時評估風險。他不擔心孕婦接種後早產，反而妊娠高血壓會同時影響孕婦和胎兒，需更多數據釐清。他說世衛暫定今年底至明年初討論長者接種建議，委員會其後才會再討論更新本港接種建議。

相關字詞﹕劉宇隆 疫苗可預防疾病科學委員會 衛生防護中心 世界衛生組織 RSV疫苗 呼吸道合胞病毒（RSV） 呼吸道合胞病毒

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