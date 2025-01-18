灣區手記：順風車 ／文：尚東美

由於當日正值周五，路上有點塞車，約兩個半小時後才到達高速公路收費站。這時司機突然開了記者旁邊的車窗，讓記者支付高速費。記者疑惑說道，「你先付款，到時候另一半費用加在帳單裏就行」。因為叫順風車前需要選擇高速費承擔方式，有車主承擔全部高速費用或不承擔任何高速費用，而記者選擇的是平台倡導「可協商承擔部分高速費用」，默認車主與乘客一人一半。該司機卻回覆說沒有這種事，並堅持要記者付全款，還稱自己的手機沒有錢。當下記者有點生氣，但礙於還在車上不好與司機爭吵，於是便無奈地付款了。

事後記者立刻在平台投訴該名司機。隔天便收到客服電話，在聽說了整件事情經過後，該客服稱司機的行為屬於惡意加價，是平台不允許的，並讓記者上傳高速付款證明。客服還說，核實後會禁止該司機14天接順風車的單，以及退還一半高速費用給記者；若是該司機之後還有類似行為，會考慮取消其順風車車主資格。處理結果當然大快人心，不過記者好奇，平台會怎樣向該司機索取另一半高速費。

事實上，順風車雖然費用較低，但也問題不斷，記者在網上便看到有不少乘客被司機惡意加價，索取回程高速費用等情况，因此平台的監管制度及事後處理方式真的很重要。

文：尚東美