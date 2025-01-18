明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：順風車 ／文：尚東美

【明報專訊】記者近日採訪的地方位於遠離市區的鄉村，坐車前往目的地時，已經開始擔憂回程會否叫不到車。果不其然，結束採訪後，在網約車平台等了半小時都沒有司機接單，心想不如試試順風車吧，幸運地幾分鐘後便有司機接單。

由於當日正值周五，路上有點塞車，約兩個半小時後才到達高速公路收費站。這時司機突然開了記者旁邊的車窗，讓記者支付高速費。記者疑惑說道，「你先付款，到時候另一半費用加在帳單裏就行」。因為叫順風車前需要選擇高速費承擔方式，有車主承擔全部高速費用或不承擔任何高速費用，而記者選擇的是平台倡導「可協商承擔部分高速費用」，默認車主與乘客一人一半。該司機卻回覆說沒有這種事，並堅持要記者付全款，還稱自己的手機沒有錢。當下記者有點生氣，但礙於還在車上不好與司機爭吵，於是便無奈地付款了。

事後記者立刻在平台投訴該名司機。隔天便收到客服電話，在聽說了整件事情經過後，該客服稱司機的行為屬於惡意加價，是平台不允許的，並讓記者上傳高速付款證明。客服還說，核實後會禁止該司機14天接順風車的單，以及退還一半高速費用給記者；若是該司機之後還有類似行為，會考慮取消其順風車車主資格。處理結果當然大快人心，不過記者好奇，平台會怎樣向該司機索取另一半高速費。

事實上，順風車雖然費用較低，但也問題不斷，記者在網上便看到有不少乘客被司機惡意加價，索取回程高速費用等情况，因此平台的監管制度及事後處理方式真的很重要。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

鄭雁雄：港國際化優勢只能增不能削 稱內聯本錢是外通 發展、安全缺一不可
鄭雁雄：港國際化優勢只能增不能削 稱內聯本錢是外通 發展、安全缺一不可
緬甸東南升紅色旅警 柬資料更新
緬甸東南升紅色旅警 柬資料更新
彭博社：米高嘉道理邀商界領袖 3.9億改港形象
彭博社：米高嘉道理邀商界領袖 3.9億改港形象
新註冊外企升破1000間 未超疫初 「不再設營業地點」者增 議員：或港成本高
新註冊外企升破1000間 未超疫初 「不再設營業地點」者增 議員：或港成本高
去年9190宗破產呈請 9年新高
去年9190宗破產呈請 9年新高
數碼故宮快閃大館 VR重現紫禁城角樓搭建
數碼故宮快閃大館 VR重現紫禁城角樓搭建
元朗套丁案 多一人認串謀詐騙
元朗套丁案 多一人認串謀詐騙
青蓮臺塌樹砸損魯班廟 壓崩山牆尖角墀頭陶塑 古蹟辦將研修復方案
青蓮臺塌樹砸損魯班廟 壓崩山牆尖角墀頭陶塑 古蹟辦將研修復方案
48歲男筲箕灣捱斬 警查涉黑社會否
48歲男筲箕灣捱斬 警查涉黑社會否
涉拍裙底碰槍袋 休班警拒保釋
涉拍裙底碰槍袋 休班警拒保釋
劈父青年判無限期醫院令 官：接受治療非懲罰
劈父青年判無限期醫院令 官：接受治療非懲罰
反恐二案首被告稱遭毆逼供 警員否認
反恐二案首被告稱遭毆逼供 警員否認
內地男生旁聽拍攝獲撤控
內地男生旁聽拍攝獲撤控
49個車牌2．16拍賣 「S」料至少1500萬成交
49個車牌2．16拍賣 「S」料至少1500萬成交
房會建屋開支大增 何永賢：先做成本效益高地盤
房會建屋開支大增 何永賢：先做成本效益高地盤
巴士站支柱連蓋拔起 貨車司機涉危駕被捕
巴士站支柱連蓋拔起 貨車司機涉危駕被捕
控方展2018年信息盤問 美前軍官訪台 黎智英認付逾千萬
控方展2018年信息盤問 美前軍官訪台 黎智英認付逾千萬
江春男獲580萬新台幣 停撰稿續收酬
江春男獲580萬新台幣 停撰稿續收酬
指啟德塌棚涉人為 業界：竹棚不比金屬棚架易損壞
指啟德塌棚涉人為 業界：竹棚不比金屬棚架易損壞
學生補交簽證紀錄屆死線 教大：少數未覆
學生補交簽證紀錄屆死線 教大：少數未覆
孕婦長者不建議廣泛打RSV針 世衛去年倡孕婦接種 疫苗委會：妊娠高血壓風險未釐清
孕婦長者不建議廣泛打RSV針 世衛去年倡孕婦接種 疫苗委會：妊娠高血壓風險未釐清
鐵路展延長 雙層直通車登場
鐵路展延長 雙層直通車登場
搗公屋毒品倉 檢千萬元冰毒
搗公屋毒品倉 檢千萬元冰毒
九市速遞：灣區商業物業上季回升 去年大手成交額減 物流物業佔比倍增
九市速遞：灣區商業物業上季回升 去年大手成交額減 物流物業佔比倍增
九市速遞：全運倒數300天 官方商品春節前開售
九市速遞：全運倒數300天 官方商品春節前開售
九市速遞：港府赴穗推介數據跨境政策
九市速遞：港府赴穗推介數據跨境政策
【Emily】「AI黃國」借錢呃幾十萬 靠把聲騙黃國友人 近月第二單冒議員得手
【Emily】「AI黃國」借錢呃幾十萬 靠把聲騙黃國友人 近月第二單冒議員得手
【Emily】黃偉綸何永賢探劏房戶 籲「踏一步」遷簡屋過渡房
【Emily】黃偉綸何永賢探劏房戶 籲「踏一步」遷簡屋過渡房
【Emily】九龍醫院百周年 辦音樂會癒人心
【Emily】九龍醫院百周年 辦音樂會癒人心
【Emily】九巴沙田美孚總站開順豐服務站
【Emily】九巴沙田美孚總站開順豐服務站
【Emily】港國際法律培訓學院 25內地法官「畢業」
【Emily】港國際法律培訓學院 25內地法官「畢業」