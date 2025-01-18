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九市速遞：灣區商業物業上季回升 去年大手成交額減 物流物業佔比倍增

【明報專訊】戴德梁行日前發布大灣區商業物業投資市場2024回顧及2025展望，大灣區投資物業在去年中經歷明顯價格調整後，自第四季起開始呈現穩中回升的趨勢。據戴德梁行統計，去年全年大灣區商業物業共錄得66宗大額成交（成交額為億元或以上；人民幣計，下同），交易總額447億元，按年減少約9%。

全年逾億元成交66宗 集中深廣

在66宗大額交易中，有15宗為10億元以上成交，佔整體交易宗數23%。分區域看，商業物業投資繼續聚焦深圳和廣州兩個一線城市，分別錄得239億和146億元成交。交易類型繼續以寫字樓及研發辦公物業佔比最高，佔交易總額逾50%。另外，工業物流物業的成交比例大幅增加，由2023年的佔比9%升至去年的22%，主要受惠於跨境電商業務帶動的物流物業需求。

供應多 兩市大手成交料續低企

另外，據仲量聯行統計，去年廣州和深圳兩市的商業物業大額交易總額為207億元，按年下滑約31%。其中深圳交易額為117億元，廣州為90億元。仲量聯行華南區投資與資本市場部總監盧盛稱，深圳大額交易中，內地買家仍是主力，主要來自金融、科技和製造業的企業，購置辦公和產業物業自用；其次是房地產投資基金和政府投資平台，通過收購商業和產業物業以豐富資產配置。至於廣州的大額交易，去年酒店物業成交佔比擴大，從2023年的3%大幅提升至去年的17%。

盧盛指出，兩市大手交易整體表現仍然維持低位，其一原因是市場仍然供應過剩，尤其是產業物業和辦公物業的去庫存壓力仍然較大。未來3年深圳約有389萬平方米新增甲級寫字樓面積流入市場，其中約25%為可售面積，當中62%的可售面積又集中在南山區。另一原因是市場競爭激烈，買家對物業的回報率要求不斷提高，導致部分物業的成交價格下降。

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