【Emily】設展覽 迪士尼出招新春深圳吸客

話過去一年旺丁旺財

迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊噚日同傳媒午宴聚會時話，大灣區係樂園其中一個主要市場，自新園區「魔雪奇緣世界」開幕，來自內地「奇妙處處通」會員人數增長翻倍。

佢又話，喺剛過去嘅聖誕節度假區酒店入住率過九成，當中九成幾住客係非本地客；聖誕期間同除夕倒數活動，樂園主要吸引來自本地、大灣區同東南亞地區客人，預計呢個勢頭會持續到農曆新年同春季活動。

仲有半個月就農曆新年，樂園推出多款應節「年貨」同食品，包括著上賀年衫嘅Duffy與好友季節限定毛公仔、「蛇頭蛇尾」嘅鋼牙奇奇同大鼻帝帝毛公仔；喺園內商店消費滿300元或以上，可免費獲米奇與好友或Duffy與好友新春繪馬。大年初一起，賓客入園時可獲贈米奇米妮蛇年主題利市一封，內有朱古力「金幣」同餐飲購物優惠券，數量有限送完即止。