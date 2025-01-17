車路天眼辨14宗亂拋垃圾 食環：擴至全港合適道路

將就資料提出檢控

食環署表示，發現有不負責任的司機或乘客會從車上亂拋垃圾，既影響環境衛生，亦可能對其他道路使用者造成危險，同時加重清潔人員到道路中央分隔帶清理垃圾的負擔。署方稱，過去兩個月已在旺角和深水埗區內4個地點的中央分隔帶設置網絡攝錄機，成功辨識14宗亂拋垃圾如膠樽、紙巾、煙包等個案。署方將利用錄像蒐集到的資料，向相關人等提出檢控。

食環署表示，會持續應用科技提升服務和執法效率。翻查資料，署方自2018年6月起在各區非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，利用人工智能協助偵測和蒐證工作，打擊非法棄置垃圾的行為，至今已覆蓋全港470個地點。

食環署呼籲道路使用者保持道路清潔，垃圾應待下車後丟棄到合適地方。該署提醒，根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》，任何人從指明車輛拋擲垃圾，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。市民可透過致電1823、填寫電子表格或紙本表格，舉報從車上亂拋垃圾的個案。