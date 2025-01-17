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車路天眼辨14宗亂拋垃圾 食環：擴至全港合適道路

【明報專訊】食環署自去年11月在旺角和深水埗區的行車路段中央分隔帶首次試行安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規亂拋垃圾的司機及相關人等。食環署昨日表示，兩區攝錄機試行兩個月已成功辨識14宗亂拋垃圾個案，由於試驗計劃效果理想，將擴展計劃至全港各區的合適道路位置，加強執法效率。

將就資料提出檢控

食環署表示，發現有不負責任的司機或乘客會從車上亂拋垃圾，既影響環境衛生，亦可能對其他道路使用者造成危險，同時加重清潔人員到道路中央分隔帶清理垃圾的負擔。署方稱，過去兩個月已在旺角和深水埗區內4個地點的中央分隔帶設置網絡攝錄機，成功辨識14宗亂拋垃圾如膠樽、紙巾、煙包等個案。署方將利用錄像蒐集到的資料，向相關人等提出檢控。

食環署表示，會持續應用科技提升服務和執法效率。翻查資料，署方自2018年6月起在各區非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，利用人工智能協助偵測和蒐證工作，打擊非法棄置垃圾的行為，至今已覆蓋全港470個地點。

食環署呼籲道路使用者保持道路清潔，垃圾應待下車後丟棄到合適地方。該署提醒，根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》，任何人從指明車輛拋擲垃圾，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。市民可透過致電1823、填寫電子表格或紙本表格，舉報從車上亂拋垃圾的個案。

相關字詞﹕亂拋垃圾 攝錄機 食環署

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