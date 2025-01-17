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港聞二

體育園明開騷 應援牌設限 料1.8萬人入場 主場館首開地面位

【明報專訊】啟德主場館周六首辦非體育性質測試活動，當晚上演慈善音樂會，料有1.8萬名觀眾，場館將首度開放地面位置，約4000人可在場館地面觀看。主場館維持禁攜水樽規定，並續關閉天幕。觀眾攜帶入場的應援燈牌亦有尺寸限制。警方建議為偶像打氣的歌迷可到草地滾球場旁的樓梯。

「FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025」演唱會周六（18日）下午6時開始，晚上約8時結束。參與歌手包括馮允謙、雲浩影、陳凱詠及樂隊Dear Jane。最早下午4時入場，預料開場前1小時及散場時人流高峰。主辦單位早前經不同渠道分發門票，不設現場售票。門票不設劃位，但有指定區域，場館開放範圍包括地面、2樓、5樓及廂房，觀眾只可經主場館G、H及J閘入場。

天幕關閉試音響效果

啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成說，音樂會背幕在場館西面，舞台設於場地中間，觀眾區呈馬蹄形集中於東邊看台，場館2樓及5樓鄰近的小食亭會開放。體育專員蔡健斌補充，音響設備將由主辦單位自行安排，主場館天幕將因應主辦方要求而關閉以測試音響效果。啟德體藝館早前舉行演唱會測試活動，警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩表示，當日歌迷有秩序地於場館附近的啟德草地滾球場旁樓梯舉行「應援活動」，警方建議歌迷是次可同樣於該處為偶像打氣。

專員再提勿帶水樽

暫存場外或「攞唔返」

蔡健斌再三提醒市民不可攜帶水樽入場，否則須棄置水樽或暫存在場外儲物架，「但係暫存喺出面會有風險，佢哋離開嘅時候係攞唔到、攞唔返」；另主辦方要求觀眾不可帶備專業攝影器材，以及不可攜帶超過38厘米長、20厘米闊、30厘米高的應援燈牌入場。

當局續鼓勵觀眾經港鐵來往主場館，屯馬線列車班次將由每5至6分鐘，加密至每3至4分鐘一班。蔡健斌提及上次測試活動時有的士於承啟道及鄰近酒店上落客，指兩處均非理想上落客區，呼籲觀眾使用當局安排的宋皇臺道專用上落客區。

音樂會當日體育園停車場亦不會對外開放，當局不鼓勵觀眾乘搭私家車前往場館，但有需要者可於宋皇臺道北行位置上落客（見圖）。巴士公司亦將於散場時安排3條巴士路線，分別經觀塘往將軍澳、經太子往旺角，及經灣仔往中環。

相關字詞﹕測試 啟德體育園 啟德主場館

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