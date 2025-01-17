大坑西邨一居民獲擱置收樓裁決

平民屋宇在區院向共13名未能和解的居民提出訴訟，居民一方亦提出司法覆核，獲高院受理，排期4月25日開審，區院法官早前下令該13宗案件需等待司法覆核審結後才處理。女居民譚蕙蘭為13名居民之一，她昨向區院申請擱置收樓裁決，稱當初因沒收到上庭通知才會缺席聆訊，後來平民屋宇收回涉案民樂樓單位，令她和家人無法返回單位取回物品；平民屋宇一方則稱，法庭擱置裁決將不利平民屋宇及會影響重建計劃，因相關單位不但已被收回，整棟屋宇亦正清拆。

官指與其他居民覆核理據一致

法官林展程聽取雙方陳辭後，應譚的要求擱置相關裁決，並即日頒布判辭，指出譚聲稱沒收到上庭通知及後來的判決書，但無法提供證據以說服法庭，故拒納相關說法；惟譚在案中的理據與其他居民在司法覆核中提出的理據相同，考慮高院已受理該宗司法覆核，顯示譚的理據亦有合理可供爭辯之處，按理她足以向平民屋宇抗辯，理應擱置早前裁決。林官亦考慮平民屋宇的說法，認為譚並非要求遷回單位或修復被拆屋宇，而是要求反申索補償，故擱置裁決不會不利平民屋宇。

林官昨處理另一宗大坑西邨案件，案中居民李蕙蘭已遷出，但其子翁嘉寶仍居於大坑西邨單位。翁向法庭申請加入案件，林官將案押後至3月13日處理。

【案件編號：DCCJ5582/23、47/24】