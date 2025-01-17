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港聞二

集結案撤無罪裁決 學生被拒終院上訴

【明報專訊】男學生被指於2019年11月12日在荃灣參與示威，被控非法集結及違反《禁蒙面法》罪，經審訊後罪名不成立。律政司早前提出案件呈述上訴得直，高等法院頒令撤銷無罪裁決，將案件發還原審處理。男生申請上訴至終審法院的許可證明書，高院昨開庭審理，法官認為案件涉及破壞社會安寧，「唔係講緊超市偷一粒糖或者朱古力」，應以終院訂下的法律原則審理，遂拒發證明書。

官：盧建民案確立原則 原審有誤

代表學生葉澤深（案發時20歲）的上訴方爭議，本案在終院處理「盧建民案」前裁決，終院其後始釐清非法集結定義，發還原審處理恐對被告不公。

法官郭啟安聽畢表示，本案有獨特之處，涉及在社會混亂時破壞安寧，性質有別於一般偷竊案，法庭須小心考慮。郭官稱終院在「盧建民案」確立正確的法律原則，顯示本案原審判決有誤，「無理由唔撥亂反正」。

郭官提及，上訴方爭拗的議題欠缺合理爭辯之處，辯方在重審時可重召證人盤問，被告亦可自辯，不會構成不公。郭官引述「盧建民案」判辭稱，終院確立控方毋須證明集結者擁有「共同目的」，只需從被告行為推斷意圖，當中的法律觀點非常清楚，「唔使勞煩終審法院（再處理），好似湊仔咁湊」。郭官終拒絕批出上訴證明書，擇日頒發判辭。

【案件編號：HCMA 122/23】

明報記者

（反修例風暴）

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