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港聞

港聞二

反恐第二案首被告：羅湖事件前群內曾談爆炸封關

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高等法院第36天審訊。首被告何卓為在警誡錄影會面表示，曾有Telegram（Tg）群組成員討論用爆炸品「封關」，「深圳灣已經畀人搞咗，唔係羅湖就係落馬洲啦」，故他猜測有人策劃羅湖港鐵站炸彈事件。他提及羅湖事件前夕，男子「阿蕉」在一塊電路板纏繞橙色電線，事後聯想電路板可能是炸彈引爆裝置。

何卓為2020年3月8日接受錄影會面，供述同年2月2日羅湖港鐵站炸彈案。庭上播放會面片段，何稱男子「夠鐘改名」（疑為第三被告吳子樂）事前在「前線規劃活動」的Tg群組找人製炸彈，何沒有答允。

稱不想傷及無辜 曾勸阻

何卓為稱，2月1日在大角嘴宏創方單位留宿，見到「阿蕉」在兩吋長的電路板上纏繞電線，當時「夠鐘改名」亦在場。何晚上睡醒後，陪同手持膠袋的「夠鐘改名」離開單位，估計膠袋內有玻璃樽。至2月2日，女子「叉雞飯」（疑為第五被告楊怡斯）約何用膳，其間對方自稱在羅湖「做哨」。何估計「叉雞飯」在炸彈行動通風報信，「好人好姐做咩去羅湖做哨？」

何卓為表示，事後相信各人和羅湖炸彈案有關，「夠鐘改名」主持大局，「叉雞飯」負責把風。何提到有Tg群組成員談及用炸彈「封關」，「唔想大陸人湧入嚟香港」，他覺得各人行為危險，不想繼續借出單位擺放化學品，「想同佢哋和平分手」。警員梁家俊在會面中稱，警方懷疑何串謀製作爆炸品；何強調不知道計劃，不想誤傷無辜，「我勸過佢哋㗎，阿sir」。

警否認曾毆打首被告索密碼

辯方盤問稱，梁在會面前聯同同袍毆打何，逼何交出手機密碼，梁否認說法。梁亦否認同袍以批准保釋為由，誘使何協助調查。何卓為曾在警誡下招認「啲炸彈係家俊整」，並在會面確認和第三被告張家俊是網友關係。辯方向梁家俊指出，警員曾批准何糾正招認字眼，稱「既然你想幫家俊，如果其他同案篤家俊，就玩完㗎啦」、「你肯錄（會面）咪好囉，同僚唔會再打你」，梁一概否認。

辯方表示，警員指稱「夠鐘改名」和「山雞」已指證何卓為，「你唔講就幫唔到你cancel（取消）對家俊嘅指控」，梁不同意。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

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