屢捲學術醜聞內地學者 辭浸大籌辦醫學院委員

浸大周一公布新設委員會名單時，介紹宋爾衛為中國科學院院士、中山二院院長兼乳腺腫瘤醫學部學術帶頭人，曾任全國人大代表等，是國內首批開展乳腺癌根治保乳手術的外科醫生，曾發表165篇「高水準」論文。

校方小紅書公布 稱「公務繁重」

浸大前晚在小紅書發帖稱，早前邀請宋爾衛加入專家諮詢委員會，期望借鑑其臨牀運作知識與經驗，以推動籌備新醫學院工作。帖文稱由於宋「公務繁重，難以兼顧各方事務」，經充分溝通，雙方在相互理解和尊重基礎上達成共識，宋即日起不再參與委員會工作。

本報昨晚發現，浸大官網於周一發布有關專家諮詢委員會名單的新聞稿，已刪去與宋爾衛有關的資訊。

校內民主牆貼「反對污點學者」

根據讀者向本報提供照片，近日浸大校內民主牆貼有多張紙，指「反對污點學者加盟新醫學院」，並羅列宋爾衛被指涉及的多宗學術醜聞。民主牆亦貼有浸大有關宋爾衛辭任的公布。

翻查資料，中山二院乳腺腫瘤醫學部轄下乳腺腫瘤中心實驗室前年11月傳出「學生集體患癌」，被質疑與實驗室環境及試劑有關，該實驗室事後被迅速拆除，當時院方回應稱有3名曾於該實驗室工作或學習的人患癌，無學生患癌。另外，宋爾衛前年被揭多篇論文所用的實驗結果圖片重複或高度相似，而其兒子宋世鍵被指在高中時期獲宋爾衛的徒弟蘇士成協助，共同發表3篇學術論文，宋世鍵其後考入中山大學。

本報昨向浸大查詢邀請宋爾衛時有否做背景審查、是否知悉與宋相關指控，以及為何未有透過新聞公告或本港官方渠道公布宋辭任，校方回覆時僅重複小紅書帖文內容。