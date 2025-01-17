食物中毒案飈至138人 房會晚宴80中招

增至4群組 分涉4日

衛生防護中心前日公布，3個群組分別於上周三（8日）和周四（9日）晚上、周日（12日）午膳時間在該食肆用膳，曾吃乳豬、雞等燒味及其他熱盤等。中心昨公布多一個群組，涉1男17女，他們上周六（11日）在該處午餐，6至68小時後出現嘔吐、腹瀉、惡心、腹痛及發燒等食物中毒病徵；而首3個群組受影響人數由57增至120。

衛生署昨回覆本報確認，其中一個群組涉房委會職員，截至昨午5時涉及80人，包括40男40女。署方稱正與房委會積極跟進受影響者，不排除人數進一步增加。房屋署回覆稱，該群組涉及房委會職員同樂會晚宴，出席者主要為房委會現任及退休職員。

籲8至12日光顧不適者致電熱線

衛生防護中心稱，4個群組共涉54男84女，有65人求醫，其中3人需入院，治療後已出院。中心初步相信4個群組有流行病學關聯，不排除受影響人數增加，呼籲8至12日到該食肆用膳並感腸胃不適者致電中心熱線2125 2372，以便提供適切評估。熱線將維持運作至下周五（24日），逢周一至五上午9時至下午5時、周六和日上午9時至下午1時運作。