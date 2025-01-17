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港聞二

上水金行劫案拘一匪緝4賊 料全非華裔

【明報專訊】上水新豐路一間珠寶金行前晚遭4名持刀槌蒙面賊人行劫，損失約150萬元金器。警方昨凌晨在八鄉拘捕一名涉案非華裔23歲男子，起回部分贓物，他將被控一項搶劫罪，預計明日在屯門裁判法院提堂。警方昨到八鄉林錦公路一間村屋蒐證，相信匪徒曾藏身該處。警方仍追查最少4名涉案疑犯下落，相信他們均為非華裔男子。遇劫金行昨無開門營業。

失86金飾值逾150萬 起回部分

新界北總區重案組總督察羅禮謙稱，警方昨凌晨於八鄉拘捕一名23歲非華裔男子，他持香港身分證，報稱技工，將被控一項搶劫罪，預計周六在屯門裁判法院提堂。行動中檢獲部分失物，包括5隻龍鳳手鐲。調查發現，涉案賊車於案發前兩日曾到涉案店舖「踩線」，相信有預謀犯案。

事發周三傍晚6時許，4名穿黑衣蒙面匪徒闖入上水新豐路一間珠寶金行，用鐵槌打爛金舖櫥窗飾櫃，以利刀指嚇店員，在金舖大肆搶掠龍鳳金手鐲及金鏈等。賊人得手後登上接應的寶馬私家車向錦田方向逃去。

約半小時後，賊車在林錦公路近梧桐寨迴旋處與另一私家車相撞，賊人棄車逃去。警方於涉事賊車檢獲懷疑犯案所用刀槌，並於山邊發現相信犯案時所穿衣服及口罩。事件中被撞私家車37歲男司機頸部受傷清醒，由救護車送院。

被捕者藏身處距撞車地點1.8公里

消息稱，遇劫珠寶金行損失約86件金飾，價值逾150萬元。據報當時店內有4名職員及兩名顧客，4名劫匪闖入砸毁飾櫃搜掠，其間職員按動警鐘，4匪迅速於30秒內掠去一批金飾後登車逃走。涉事寶馬賊車其後在林錦公路撞車，匪徒棄車分頭往山上逃去。警方曾出動無人機在現場協助蒐證。據了解，被捕23歲男子為巴基斯坦裔，匪徒曾藏身的林錦公路村屋距交通意外地點約1.8公里。

警方將循多方面追緝在逃涉案者，暫未有證據顯示犯罪團伙由三合會操縱。年近歲晚，警方提醒市民及商戶提高警覺，並加強防盜意識。

相關字詞﹕金行 搶劫

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