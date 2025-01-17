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港聞

港聞二

獄中傳話「續戰鬥」 黎：僅安慰員工

【明報專訊】黎智英自2020年12月還押，辯方昨展示2021年6月《蘋果日報》報道，當中引述黎智英獄中傳話，對記者說「不要害怕」。黎智英庭上解釋當時對《蘋果》而言繼續營運下去是一種痛苦，當某人感到痛苦，心理狀態便不穩定，他只是安慰他們克服心理障礙；又稱還押至今無對外互動，只有親友探訪，其餘時間在牢房做自己的事。

稱還押無對外互動 只親友探訪

辯方稱不爭議的是黎智英2020年12月2日被起訴欺詐罪，翌日被拒保釋，同月11日再被加控勾結外國勢力罪，一度獲高院批准保釋，同月31日終院撤銷保釋至今逾4年。辯方展示2020年12月5日《蘋果》頭版，題為「黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》懲教退回」，黎供稱不記得自己對外傳遞打算用於出版的信息，但若刊登在報章便是事實。

辯方問黎為何用「戰鬥」一詞，黎表示當時《蘋果》繼續營運如戰鬥，冒被捕的風險，在恐懼下行事。辯方另展示《蘋果》2021年6月19日頭版〈警：涉串謀勾結外國勢力 張劍虹 羅偉光今提堂〉，文稿包括〈黎智英獄中傳話：Don't be afraid〉，當中黎說「我好為你哋驕傲，記者嘅歷史上唔會忘記你哋，你哋背住十字架上嘅痛苦，不過，don't be afraid」。

非自己決定停刊

黎庭上解釋當時安慰員工，否認要求他們繼續呼籲制裁，自己曾提醒他們不要以身試法。黎並說《蘋果》停刊決定不是自己作出，是從探訪者口中或看報章得知。辯方在主問尾聲問黎還押及服刑時有否任何對外互動，黎稱只有親友探訪，其餘時間「我只在牢房做自己的事，閱讀、祈禱」。辯方再問黎有否與囚友互動，控方反對提問，法官杜麗冰及李運騰亦分別質疑對辯方案情沒幫助。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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