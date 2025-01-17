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港聞

港聞二

官問是否台美中間人 黎：無資格

【明報專訊】庭上提到，2017年初，黎智英跟時任美國企業研究院高級研究員、後來成為美國白宮國安顧問的博爾頓（John Bolton）見面，事前他就會面準備一份「機密」筆記，提及美國在台灣的「軍事存在」等。控方盤問下，黎同意美國在台有「軍事存在」；法官李素蘭進一步問，黎智英是否協調台美關係的中間人？黎否認稱「無資格做到這一點」。

同意美在台有「軍事存在」

據控方展示資料，黎智英曾就2017年1月初跟博爾頓的會面製作筆記，當中提到美國在台灣的「軍事存在」，「為我們與中國實現和平創造條件」，又稱「沒有比台灣更好的槓桿了」。而會面前一日，黎向時任台灣領導人蔡英文「左右手」江春男傳送該筆記，同時提醒對方閱後銷毁。

黎智英接受控方副刑事檢控專員周天行盤問稱，自己常跟江春男交流意見，故向對方發送上述筆記。黎另形容筆記「非常敏感」，故着對方閱後銷毁。

筆記提美在台駐軍 黎：述媒體意見

就筆記內容，周天行向黎智英指出，「明顯地，你主張美國利用台灣作為槓桿」。黎回應，當時已有媒體談論美國把部分駐日本軍力轉移至台灣，重申只在筆記提出媒體正討論的意見。周追問，若台灣駐軍相關意見已在媒體出現，筆記機密之處何在？黎稱，「因為我是身在香港的中國人，我認為中國人談論這個很敏感」。

法官李運騰關注，《港區國安法》實施後，黎在個人訪談節目亦談及有關議題，「在那個時候談論美國在台駐軍，會否更為敏感？」黎重申當時情况不同，美國在台駐軍的意見已在媒體出現一段長時間。

（黎智英案）

相關字詞﹕博爾頓 蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 港區國安法

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