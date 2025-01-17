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黎自費邀美軍前高層數晤蔡英文 會面後曾談台灣能源安全 或可促成「特蔡會」

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨第119日審訊，控方首日盤問。黎供稱早於2016年已認識美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）和美國前副國防部長沃爾福威茨（Paul Wolfowitz），曾自掏腰包贊助二人與時任台灣領導人蔡英文見面約4次，讓蔡了解美國對台灣看法。首次會面後，黎與兩名前美國高官談及台灣能源安全事宜，認為可為「老闆」提供與特朗普會面的機會；黎庭上稱「老闆」指蔡英文，她不能直接與特朗普對話。法官李素蘭詢問原因，黎答「因為是對中國的冒犯」。

辯方昨結束26日主問，控方先集中詢問基恩及沃爾福威茨與黎智英的關係，黎庭上確認2016年已認識基恩，曾與他見面數次，二人一直保持聯絡。2017年11月Mark Simon引述白宮人士稱，基恩和其對中國擴張主義的看法獲時任國防部長和總統的認可。翌年9月，Simon透露基恩為頂替國防部長的人選。黎供稱他某程度知道基恩親特朗普，但Simon說的話不代表是事實。控方再問，信息中黎回覆「很高興聽見Jack激進的立場」，黎解釋「很高興」意思如「謝謝」，不代表他「支持」。

2016已識二人 其一「非常密切」

2020年3月，Simon告知特朗普決定向基恩頒發總統自由勳章，黎回覆「很好，很自豪自己是他的朋友」。控方問黎是否知道勳章表揚為國家利益作重大貢獻的人？黎稱授勳可基於與特朗普的友情，或幫助特朗普明白一些事，不必定對美國有貢獻，「那是假設」，亦不認為對方對美國軍事戰略和外交政策有重大影響。

至於沃爾福威茨，黎確認從2016年起與對方有通訊往來，與其關係「非常密切」，見面次數較基恩多。在黎介紹下，基恩和沃爾福威茨於2017年8月16日前往台北與蔡英文會面，讓蔡了解美國對台灣看法和態度。黎提到過往自己在台灣創業時，駐台美國代表曾為他舉辦派對，因而認識蔡，2017至2019年基恩和沃爾福威茨另到訪台灣三四次，均由黎智英支付旅費。

蔡不知需付費 黎自掏腰包

法官李運騰關注，為何黎會另外支付基恩顧問費？黎稱對方提供意見。李官再問，不是應由台方付費嗎？黎稱該是他的安排，蔡英文不知自己要付費予基恩。黎並澄清介紹二人予蔡英文認識的主意出自台灣《壹週刊》前作者、蔡「左右手」江春男，江問他是否認識一些美國人可就美台關係提供意見，自己僅擔當「後勤」角色。

控方展示8月19日黎與江春男的對話，黎提到10年合約確保台灣能源安全，為美國創造就業機會，為「老闆」提供與特朗普會面機會，又稱有些美國將軍可利用他們的知識改變過時的軍事面貌，他們是美國最強大的武器。黎憶述首次會面結束後，他跟基恩和沃爾福威茨共晉晚餐，席間3人無談及與蔡英文會面內容，但有討論前述的10年合約等事宜，黎歸納討論內容予江，冀對方轉達給蔡英文。

官問行程為何須保密 黎：身分敏感

此外，據2017年1月黎與Simon的信息，黎稱基恩將與沃爾福威茨前往台北「處理與特朗普聯絡的計劃」，此事必須嚴格保密。法官問計劃是否旨在建立美台關係？為何黎稱要將事件保密？黎否認稱希望讓台灣政府知道美國政府的看法，而基恩和沃爾福威茨身分敏感，曾是美國高級官員，須先向美國政府申請許可方能諮詢。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕蔡英文 蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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