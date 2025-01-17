在美港人延遲強制離境待遇延長兩年 外交公署：堅決反對

港府：無懼外部勢力霸凌

政府發言人回覆查詢，特區政府無懼任何外部勢力的霸凌和威嚇行為，堅決反對其干涉特區事務，重申當局維護市民依法享有的權利和自由。

下周卸任的拜登在美國時間周三（15日）簽署指令，延長給予正身處美國的香港居民「延遲強制離境」待遇24個月，有關待遇原於下月5日期滿。安排同時涵蓋2021年8月首次頒布指令後才抵美的港人。拜登於2023年曾延長待遇24個月，其間合資格港人可在當地申請工作許可。

美指跨境打壓威脅主權

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，今次決定建基於中央和特區政府持續侵犯港人自由和人權，批評港府上月通緝6名海外港人及撤銷7名被通緝者的護照，當中有人身處美國。他說北京和香港的跨境打壓舉動，對美國主權和國家安全構成威脅，是公然漠視民主和人權。

米勒表示，延長「延遲強制離境」待遇可為懼怕返港的港人提供臨時「避難所」，並促請北京和香港政府停止動用國安法律打壓和平表達意見的港人，釋放因行使人權和基本自由而被監禁的人。

外交部發言人郭嘉昆昨日在例行記者會重申港人的安全、民主、自由權利獲得保障，促美方切實尊重中國主權和香港法治，停止插手香港事務。外交部駐港公署昨批評美方是惡意攻擊《港區國安法》，詆譭香港法治、民主和人權，強調特區政府依法執法、司法機關秉公辦案。