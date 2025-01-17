機場城市700億元項目全球招商 命名SKYTOPIA 機管局信潛力大能引資

機管局承擔300億元

昨300海內外商界聽介紹

運輸及物流局長陳美寶昨在facebook發文歡迎發展藍圖，冀機管局將SKYTOPIA打造成世界級地標及經濟發展引擎，帶動民航產業與香港以至大灣區經濟互相支撐、互動融合的策略發展局面。

涵藝術品倉鮮活市集遊艇區

SKYTOPIA涉多個項目，機場島將興建全港首個藝術品儲倉設施，以及集拍賣、鑑賞及創作於一身的藝術廊總匯，另建設1.5公里長海灣長廊及預計可供大型節慶活動之用的海灣廣場。港珠澳大橋香港口岸人工島將興建空運鮮活市集及運動遊樂綜合設施；人工島及機場島附近水域則發展遊艇經濟，提供逾570個遊艇泊位，亦發展水上康樂設施。交通方面將有兩個無人駕駛運輸系統，包括連接人工島及機場島的「航天走廊」，以及連接人工島、機場島及東涌市中心的「機場東涌專道」。

陳正思強調，機場城市發展成本不會從現向旅客徵收的「機場建設費」收取，機管局會透過內部資源負擔其中300億元，以興建預計今年落成的航天走廊、未來兩年落成的海灣廣場和海灣長廊，以及2028年落成的亞博館二期及機場東涌專道。其餘700億元項目，即遊艇設施、藝術廊總匯等由投資者負責興建營運，落成時間表視乎市場反應及投資者計劃。

東涌用地項目早前接連流標，令外界關注機場一帶地段對商界的吸引力。被問現時環球經濟環境差及息口高企，有否信心能從市場籌得足夠資金啟動及落成項目，陳正思稱相信企業會考慮項目可取度以決定是否參與，局方認為項目潛力大，有信心招商。至於局方需否發債、如何評估債務負擔，陳未回應有否發債時間表，又稱因仍待招商，暫未有預計回報等數據。

盼與西九體育園有協同效應

陳正思說，策劃SKYTOPIA各項目主要考慮如何發揮香港及機場的獨有優勢，舉例香港為全球第二大藝術品交易市場，故興建一系列藝術設施；香港機場全球貨運量最高，海鮮可很快到港，「好多朋友都覺得香港食魚生特別好味」，故建設空運鮮活市集等。至於會否與西九文化區、啟德體育園等功能重疊，陳稱機管局藝術設施較着重藝術品儲藏及一手拍賣，她亦期望可產生協同效應，為產業「做大個餅」。

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