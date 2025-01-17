財案建議 廠商會倡中小企「還息不還本」延兩年

盼予利息補貼 稅務寬減

財政司長陳茂波下月公布《財政預算案》，廠商會提出90項建議，包括多項支持中小企的措施。廠商會認為，香港經濟將維持緩慢復蘇，加上美國減息步伐可能放緩，建議延長「中小企融資擔保計劃」的「還息不還本」安排，增加擔保費減免幅度，並降低利率上限或直接提供利息補貼。會長盧金榮表示，內部調查反映會員殷切期待得到更多財務和稅務支援，認為目前經濟環境更應推出刺激措施，期望帶來「乘數效應」改善經濟。

北都可設試點園區 新舊產業各一

面對中美貿易戰，廠商會建議政府重啟與商會代表的快速溝通機制，與更多經濟體簽署自貿協定，並在更多新興經濟體設辦事處或聯絡點，開拓多元市場以分散風險。廠商會又建議於北都設立「試點產業園區」，新興和傳統產業各選一個，建立覆蓋上中下游的產業鏈，成為北都示範項目。

工總前日亦公布預算案建議，冀政府與銀行商討為企業貸款提供優惠利率。針對中小企融資問題，工總建議當局鼓勵銀行與電子商貿及物流平台合作，以客戶訂單、貨運量及經營狀况作信貸基礎，為物業抵押不足者提供無抵押信貸額度。