彭博社：港研再加「富人稅」 政府拒評揣測 學者籲勿損稅制優勢

去年《財政預算案》引入薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，倘納稅人入息淨額逾500萬元，首500萬元將續以15%稅率計算稅款，超過500萬元的部分則以16%計算。納稅人另可以累進稅率計算稅款，倘扣除免稅額後應課稅入息實額超過20萬元，超出部分將以最高17%計算應繳稅款。兩者取較低的稅款額徵收。

擬加最高階稅率 或降相關門檻

彭博社昨報道，港府正研究提升標準稅率，即以高於現行16%的稅率，計算入息淨額中超出500萬元的部分；或降低門檻，讓更多高收入者須按最高稅率計算稅款。財政司長辦公室稱，預算案諮詢過程中接獲社會各界不同意見，不會評論個別建議或揣測。

議員憂損人才來港意欲

民建聯立法會議員陳仲尼稱，政府近年力推搶人才、搶企業政策，「高端的人才均有很豐富的經驗和很尖端的技能，他們的薪酬一定是高的」，增加稅率或會減低他們來港意欲，認為標準稅率最多可升至16.5%至17%，否則或招致人才流失等反效果。他續說，低稅率是香港招商引資、吸引人才的一大優勢，寄語當局開源應對財赤的同時，要緊記要維持香港與新加坡等鄰近地區相較下的競爭力。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說，本港薪俸稅收每年約800億元，不能單靠增薪俸稅消滅千億財赤，「如果全靠薪俸稅去填，是否等於要將稅率提高一倍呢？」他說，本港現將標準稅率定於15%或16%，低於其他已發展經濟體，「有一定可上升空間」，但提醒港府勿「因加得減」，加稅太多致超高薪者離開香港。

學者有倡改稅基 有籲部門減5%開支

麥萃才又說，現時有100多萬名納稅人，僅佔全港打工仔約半，稅基狹窄已為人詬病多年。他認為政府可循多方面開源，包括調整稅基、增加稅率、增收新稅等，但「任何制度的改變，都應該充分諮詢市場和市民」。

中大經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，薪俸稅僅佔政府收入約10%，「好年的時候，你和我均不交稅，政府都能照常運作」，而加稅必然會減低香港競爭力。他建議政府從節流入手，舉例政府總開支高達7000多億元，可要求各部門分兩年削減開支，每年減5%，「其實政府開支有很多都不太必要，例如換過些枱櫈都涉很多程序，會不會有方法便宜些」。