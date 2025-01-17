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潮行GBA：池中廣州塔 名店紛來集

【明報專訊】位於廣州地標廣州塔旁的廣州塔廣場上月啟用，是廣州塔旅遊區申請成為國家5A級旅遊景區的一個主要部分。廣州塔廣場除了定位為國際新潮奢華購物廣場，也提供更多可拍攝廣州塔全貌的新「打卡位」，包括能拍出「水上塔影」的二樓平台「映塔水池」。此外，早前進駐銅鑼灣的日本知名鰻魚料理屋「菊川四代目」亦在此開內地首店。

明報記者 司徒聰穎

廣州塔旅遊區以廣州塔為核心，北至海心沙亞運公園，南至廣州塔，東至華南大橋，西至海印大橋，囊括海心沙亞運公園、海心橋、廣州塔財富碼頭、海心沙東區碼頭，面積約3.2平方公里。不過，之前欲影廣州塔全貌，最理想地點是隔江的海心沙亞運公園，廣州塔下反而難找好角度，且廣州塔附近此前缺乏商業配套，影響旅遊體驗。為申請做國家5A級旅遊景區，廣州市政府展開連串升級改造工程，以符國家5A級景區標準，其中的重要配套是廣州塔廣場。

毗連廣州塔的廣州塔廣場上月28日啟用，設計延續廣州塔的「小蠻腰」曲線造型及珠江水紋元素，商業空間有地上及地下各兩層。遊人可在地上兩層的「360度環繞遊廊」、地下一層中央的庭院仰拍廣州塔全貌。此外，二樓平台中央特別建有「映塔水池」，讓塔身倒映水池，為該地標設置全新打卡位。

廣州塔廣場引進不少內地及國際品牌，部分品牌更是廣州乃至華南首度開店，包括意大利奢侈百貨品牌COSCIA（蔻莎）廣州首店。此外，廣場引進8間米芝蓮餐廳，當中有港人熟悉、主打日本東京米芝蓮一星「金色不如歸」拉麵店的華南首店；另外，上月進駐銅鑼灣、逾90年歷史的日本鰻魚料理老字號「四代目菊川」也在該處開內地首店。

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