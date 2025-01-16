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港聞二

合併航線日日駛 水上的士去年11萬客

【明報專訊】來往維港兩岸的水上的士於2021年開辦，運輸及物流局昨日回覆立法會議員書面質詢時透露的數據顯示，在合併航線及增加班次至每日服務後，水上的士客量急升；本報基於數據計算，2023年首9個月月均客量為445人，去年月均逾9400人，升幅達20倍。對於有建議以水上的士協助疏散啟德體育園或維港兩岸大型活動人流，當局表示鐵路及巴士更有效在短時間內疏散大量人群，政府會詳細檢視個別大型活動的疏散安排，考慮碼頭之行人通達性、碼頭靠泊設施狀况、渡輪班次和乘客需求等，再檢視利用水上的士等渡輪疏散的需要。

助體育園疏散？ 當局：鐵路巴士更有效

運輸及物流局長陳美寶表示，水上的士主要屬旅遊性質，為巿民和旅客提供往來維港兩岸的休閒服務，2021年7月開辦初期只提供來往紅磡經尖東至中環路線，其後新增尖東經灣仔及中環至西九龍路線，2023年10月營辦商合併航線，新路線由尖東經灣仔及西九龍至中環，並由以往僅周六或周日及公眾假期提供一至兩個航班，增至每日7班。

局方資料顯示，合併路線前，2023年首9個月兩條航線客量累計4005人（即月均445人），合併後3個月客量升至近1.8萬人，其後2024年全年客量近11.4萬人（即月均約9463人），較合併前升約20.3倍。

翻查資料，現時水上的士常規班次成人票價，視乎航線及是否周末及公眾假期而定，介乎30至100元，小童長者半價；觀光航線成人收150至220元，小童收100至160元，可觀賞幻彩詠香江匯演班次收費較高。

相關字詞﹕運輸及物流局 維港 海上旅遊 水上的士

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