合併航線日日駛 水上的士去年11萬客

助體育園疏散？ 當局：鐵路巴士更有效

運輸及物流局長陳美寶表示，水上的士主要屬旅遊性質，為巿民和旅客提供往來維港兩岸的休閒服務，2021年7月開辦初期只提供來往紅磡經尖東至中環路線，其後新增尖東經灣仔及中環至西九龍路線，2023年10月營辦商合併航線，新路線由尖東經灣仔及西九龍至中環，並由以往僅周六或周日及公眾假期提供一至兩個航班，增至每日7班。

局方資料顯示，合併路線前，2023年首9個月兩條航線客量累計4005人（即月均445人），合併後3個月客量升至近1.8萬人，其後2024年全年客量近11.4萬人（即月均約9463人），較合併前升約20.3倍。

翻查資料，現時水上的士常規班次成人票價，視乎航線及是否周末及公眾假期而定，介乎30至100元，小童長者半價；觀光航線成人收150至220元，小童收100至160元，可觀賞幻彩詠香江匯演班次收費較高。