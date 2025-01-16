九龍灣酒樓57人中毒 食安指示停供燒味

乳豬及雞過早預製

據衛生防護中心公布，3宗群組涉及28男29女，介乎25至91歲。他們於九龍灣宏光道的百樂金宴國際宴會廳用膳後，約8至74小時後出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等，其中34人求醫，當中兩人入院、經治療後已出院。

衛生防護中心及食安中心已派員到場調查，抽取食物樣本化驗，檢視烹調流程。涉事食肆需清洗消毒、改善烹調流程及向員工提供食安和環境衛生教育。防護中心呼籲本月8日及9日晚上、12日午膳時間到上述食肆用膳並腸胃不適者，致電熱線21252372，以便提供評估和醫學監察。

百樂金宴飲食集團區域董事經理李智雄昨向本報表示會全力配合政府調查，燒味部已暫停運作，直至調查有新進展，並暫停散客生意。同時他說會維持宴會生意，調整菜單，包括移除乳豬及雞，轉為龍蝦、海鮮。他稱已完成清潔廚房等地方，並棄置燒味部所有食材。

李智雄續稱，暫未確定事件是否涉及員工未跟指引處理食物，強調現時有指引規定須以特定溫度烹調食物等，盼調查「搵到源頭」，又說在政府調查期間會攝錄菜品製作過程供調查。他又提到該酒樓承辦許多大型宴會，包括不少政府宴會。翻查資料，港澳辦主任夏寶龍2023年4月訪港落區時亦曾到該酒樓飲早茶。