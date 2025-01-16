明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

流動實驗室「開車」 鑑證出勤快八成

【明報專訊】警方鑑證科早前斥資逾200萬元添置由中型貨車改裝而成的「罪案現場勘查流動實驗室」（CSI流動實驗室），以及引入與偵測指紋有關的4款新儀器。鑑證科先進科技課總督察檀東輝稱，以往需「螞蟻搬家」，花四五小時將所需儀器裝備逐批運到罪案現場，流動實驗室則可將出勤速度縮短至1小時內，最近一個半月已應用在一宗謀殺案。檀形容表現符合預計要求，日後會視乎情况再添置新車。

已用於謀殺案 「表現符預計」

CSI流動實驗室由平治Sprinter519貨車改裝而成，車價連改裝費約140萬元，上月1日起服務。車廂配備指紋檢驗工作區，可做化學檢測及指紋攝影，並可將罪案現場發現的指紋影像，即時傳至警察總部的電腦輔助指紋鑑證中心做指紋比對。車廂亦配備儀器及工具儲存空間，可縮短鑑證科人員的出勤時間。

針對綁架等案 配戶外支援設備

檀東輝指出，警總的法證指紋實驗室有逾30種檢驗技術及儀器；受限於部分儀器及處理步驟複雜，例如真空金屬鍍膜技術的儀器重約700公斤，流動實驗室只配備約13種檢驗技術及儀器。

檀表示，流動實驗室主要針對需要快速獲取指紋結果的嚴重案件，例如綁架及重要財產損失等，過往每年平均有7宗案件需法證指紋實驗室人員到罪案現場，主要是謀殺及綁架等案件。他說，流動實驗室配備戶外現場支援設備，例如便攜式帳篷、專業戶外照明系統、流動發電裝置等，以協助罪案現場的案件調查單位和法證隊伍克服環境挑戰，例如夜間長時間戶外勘查，有需要時更可即時建立流動法證檢驗及指揮中心。

添4新儀器 提取指紋毋須接觸

4款新儀器價值介乎18萬至40萬元，其中約值20萬元的中國製3D非接觸式指紋素描儀，專為屍體提取指紋。鑑證科指出，警方刑事調查隊往往會先將屍體交予法醫，要求法醫切斷屍體的手指或褪去手皮，才將屍體交鑑證科校對指紋，需兩三日，局限查案速度；新引入的掃描儀可即時提取死者指紋，將影像即時傳到電腦輔助指紋鑑證中心確認身分，最快30分鐘有結果。

新儀器中最貴為土耳其製的多波段指紋成像系統，用於檢驗汽車的指紋證據。鑑證科指出，部分指紋分泌物中的有機成分、附着在指紋的外來物，如化妝品或其他化學合成物，在不同光源下可產生熒光效果，透過特定光源和濾光設備，可在不具破壞性的情况下觀察紋印。

上 / 下一篇新聞

充電車閒置費掀糾紛 消委促列明資訊 車主指充電站無寫 供應商拒賠稱App有列
充電車閒置費掀糾紛 消委促列明資訊 車主指充電站無寫 供應商拒賠稱App有列
車位用戶聲稱1:1 兩月兩無位
車位用戶聲稱1:1 兩月兩無位
購按時按量計劃 半夜「停電」
購按時按量計劃 半夜「停電」
PoleBear隨行杯「公稱容量」低標示兩成 海關跟進
PoleBear隨行杯「公稱容量」低標示兩成 海關跟進
4K電視3類屏幕 數碼廣播畫質差距小
4K電視3類屏幕 數碼廣播畫質差距小
未獲批簽證 台歷史學者棄中大任教 黃克武被要求補資料 質疑政治審查 入境處：按法律政策處理
未獲批簽證 台歷史學者棄中大任教 黃克武被要求補資料 質疑政治審查 入境處：按法律政策處理
壹傳媒違契上訴 律政司指黎利用公司犯案 官關注原審時無提出同樣觀點
壹傳媒違契上訴 律政司指黎利用公司犯案 官關注原審時無提出同樣觀點
5年61宗涉人權覆核案 政府一成敗訴
5年61宗涉人權覆核案 政府一成敗訴
反恐案首被告稱睹次被告「溝粉」料製彈
反恐案首被告稱睹次被告「溝粉」料製彈
警涉瞞財况借財仔 保釋金7000加至70萬
警涉瞞財况借財仔 保釋金7000加至70萬
解放軍車私家車金鐘相撞
解放軍車私家車金鐘相撞
去年訪港客復疫前七成 按年升31% 平均過夜數略減至3.2晚
去年訪港客復疫前七成 按年升31% 平均過夜數略減至3.2晚
新春期實施人潮管制 黃大仙祠迎百萬訪客
新春期實施人潮管制 黃大仙祠迎百萬訪客
議員討論「兩蚊車」 關注推動消費等效用
議員討論「兩蚊車」 關注推動消費等效用
科大成立低空經濟研究中心 盼寬飛行法規
科大成立低空經濟研究中心 盼寬飛行法規
九龍灣酒樓57人中毒 食安指示停供燒味
九龍灣酒樓57人中毒 食安指示停供燒味
4匪劫金舖 登寶馬逃離撞車
4匪劫金舖 登寶馬逃離撞車
合併航線日日駛 水上的士去年11萬客
合併航線日日駛 水上的士去年11萬客
跟蹤男再犯囚兩月 事主申禁制令防擾
跟蹤男再犯囚兩月 事主申禁制令防擾
涉索賄助獲聘 三跑工頭被起訴
涉索賄助獲聘 三跑工頭被起訴
百億引導基金 創科署徵市場意見
百億引導基金 創科署徵市場意見
業權註冊制擬推 「逐步取代」契約註冊 將發紙本證明 不再依賴舊文件
業權註冊制擬推 「逐步取代」契約註冊 將發紙本證明 不再依賴舊文件
遊客涉管毒倉 賓館檢值1900萬冰毒
遊客涉管毒倉 賓館檢值1900萬冰毒
禁餵鴿鳥1368宗舉報 巡查2380次發78罰單
禁餵鴿鳥1368宗舉報 巡查2380次發78罰單
活在灣區：北上辦年貨 消費千元享50至100元回贈
活在灣區：北上辦年貨 消費千元享50至100元回贈
活在灣區：希瑪羅湖口岸開綜合醫院
活在灣區：希瑪羅湖口岸開綜合醫院
活在灣區：大灣區書店閱讀巡禮東莞站開幕
活在灣區：大灣區書店閱讀巡禮東莞站開幕
【Emily】文體旅局稱盂蘭勝會去年逾5萬人參與 網民：有冇破地獄睇
【Emily】文體旅局稱盂蘭勝會去年逾5萬人參與 網民：有冇破地獄睇
【Emily】來港人才求職碰壁 求助人才辦終入職
【Emily】來港人才求職碰壁 求助人才辦終入職
【Emily】渣馬博覽會體育園舉行 料吸12萬人次
【Emily】渣馬博覽會體育園舉行 料吸12萬人次
【Emily】「愛」當選民記年度漢字 曾鈺成：因關愛隊深入民心
【Emily】「愛」當選民記年度漢字 曾鈺成：因關愛隊深入民心
【Emily】被問消委招聘總幹事 黃鳳嫺：你又覺得我真係會離任？
【Emily】被問消委招聘總幹事 黃鳳嫺：你又覺得我真係會離任？
【Emily】新春赴黃大仙祠祈福 請領Q版神明福袋
【Emily】新春赴黃大仙祠祈福 請領Q版神明福袋