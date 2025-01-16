流動實驗室「開車」 鑑證出勤快八成

已用於謀殺案 「表現符預計」

CSI流動實驗室由平治Sprinter519貨車改裝而成，車價連改裝費約140萬元，上月1日起服務。車廂配備指紋檢驗工作區，可做化學檢測及指紋攝影，並可將罪案現場發現的指紋影像，即時傳至警察總部的電腦輔助指紋鑑證中心做指紋比對。車廂亦配備儀器及工具儲存空間，可縮短鑑證科人員的出勤時間。

針對綁架等案 配戶外支援設備

檀東輝指出，警總的法證指紋實驗室有逾30種檢驗技術及儀器；受限於部分儀器及處理步驟複雜，例如真空金屬鍍膜技術的儀器重約700公斤，流動實驗室只配備約13種檢驗技術及儀器。

檀表示，流動實驗室主要針對需要快速獲取指紋結果的嚴重案件，例如綁架及重要財產損失等，過往每年平均有7宗案件需法證指紋實驗室人員到罪案現場，主要是謀殺及綁架等案件。他說，流動實驗室配備戶外現場支援設備，例如便攜式帳篷、專業戶外照明系統、流動發電裝置等，以協助罪案現場的案件調查單位和法證隊伍克服環境挑戰，例如夜間長時間戶外勘查，有需要時更可即時建立流動法證檢驗及指揮中心。

添4新儀器 提取指紋毋須接觸

4款新儀器價值介乎18萬至40萬元，其中約值20萬元的中國製3D非接觸式指紋素描儀，專為屍體提取指紋。鑑證科指出，警方刑事調查隊往往會先將屍體交予法醫，要求法醫切斷屍體的手指或褪去手皮，才將屍體交鑑證科校對指紋，需兩三日，局限查案速度；新引入的掃描儀可即時提取死者指紋，將影像即時傳到電腦輔助指紋鑑證中心確認身分，最快30分鐘有結果。

新儀器中最貴為土耳其製的多波段指紋成像系統，用於檢驗汽車的指紋證據。鑑證科指出，部分指紋分泌物中的有機成分、附着在指紋的外來物，如化妝品或其他化學合成物，在不同光源下可產生熒光效果，透過特定光源和濾光設備，可在不具破壞性的情况下觀察紋印。