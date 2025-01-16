禁餵鴿鳥1368宗舉報 巡查2380次發78罰單

跨部門執法組前線870人

至於漁護署、食環署、康文署及房屋署組成的跨部門禁餵執法工作小組，謝稱參與相關執法工作的前線人員共約870人，因應餵飼野生動物及野鴿舉報，去年8月至12月巡查2380次及18次聯合執法行動，發出78張定額罰款通知書。

另外，謝展寰表示近年本港野豬滋擾問題逐步得到改善，舉例指去年野豬傷人個案為7宗，比2022年36宗下降約八成。

何俊賢提問指最近野豬滋擾郊野農地甚至傷人事件頻生，關注政府會否向受破壞農地的農戶補償。謝展寰稱，去年野豬滋擾黑點為15個，比2022年42個減約64%；野豬整體由2022年約1830隻減至2024年約900隻。謝續稱，若接獲野豬滋擾郊野農地的報告，漁護署會盡快派員到場了解，如有需要亦會安排捕捉造成滋擾或構成潛在危險的野豬。

漁署加強捕郊野野豬

謝表示，漁護署將持續加強郊野野豬捕捉行動，署方正檢視現行野豬管理策略，已委託野生動物管理專家協助檢視，預計今年上半年完成檢討。