禁餵鴿鳥1368宗舉報 巡查2380次發78罰單

【明報專訊】《2024年野生動物保護（修訂）條例》去年8月生效，將禁止餵飼野生動物規定擴展至野鴿，最高刑罰亦提高。環境及生態局長謝展寰昨回覆漁農界立法會議員何俊賢的書面質詢時表示，去年8月至12月共接獲1368宗非法餵飼野鴿或野鳥的舉報，當中466宗即約34%涉及於私人地方餵飼野鴿或野鳥。
跨部門執法組前線870人
至於漁護署、食環署、康文署及房屋署組成的跨部門禁餵執法工作小組，謝稱參與相關執法工作的前線人員共約870人，因應餵飼野生動物及野鴿舉報，去年8月至12月巡查2380次及18次聯合執法行動，發出78張定額罰款通知書。
另外，謝展寰表示近年本港野豬滋擾問題逐步得到改善，舉例指去年野豬傷人個案為7宗，比2022年36宗下降約八成。
何俊賢提問指最近野豬滋擾郊野農地甚至傷人事件頻生，關注政府會否向受破壞農地的農戶補償。謝展寰稱，去年野豬滋擾黑點為15個，比2022年42個減約64%；野豬整體由2022年約1830隻減至2024年約900隻。謝續稱，若接獲野豬滋擾郊野農地的報告，漁護署會盡快派員到場了解，如有需要亦會安排捕捉造成滋擾或構成潛在危險的野豬。
漁署加強捕郊野野豬
謝表示，漁護署將持續加強郊野野豬捕捉行動，署方正檢視現行野豬管理策略，已委託野生動物管理專家協助檢視，預計今年上半年完成檢討。