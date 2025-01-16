業權註冊制擬推 「逐步取代」契約註冊 將發紙本證明 不再依賴舊文件

商界（第三）立法會議員嚴剛昨在立法會提出口頭質詢，指紙本房產產權證明不便儲存保管，關注政府有否檢視經土地註冊處核准的「影印契」是否具法律效力。甯漢豪稱，在過去3個財政年度，即2021/22至2023/24年度，土地註冊處平均每年提供約9.9萬份土地文書核證副本，涉及轉讓契約的文書只佔3%。她稱，現行契約註冊制度下，業主須保存樓契的實物正本，法院曾裁定若因樓契遺失而對業主的業權產生疑問，業主需提供令人滿意的證據。

議員倡產權證明電子化

甯：業權註冊制屬第一步

嚴剛提倡產權證明電子化，建議可在房委會「先行先試」。甯漢豪回應稱，不少經濟體沒完全走向產權證明電子化，她估計電子化產權證明或會帶來不安，要小心行事。她又形容業權註冊制度屬「第一步」，將視乎社會接受程度及其他經濟體做法，再考慮下一步應否電子化產權證明，相信需時討論。

保險界立法會議員陳健波則關注業權註冊制度時間表。甯說，政府會以「先易後難」策略推相關制度，新批土地涉及較少爭議，故先推行；至於現有業權，有關部門需審查契約，並確立業權，倘某一方在確立過程期間出錯而引起爭議，法律、地產及保險業界重視有關賠償該如何處理，正與當局商討。