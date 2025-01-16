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港聞二

百億引導基金 創科署徵市場意見

【明報專訊】政府去年在《施政報告》宣布設立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業。創新科技及工業局與創新科技署昨發出邀請，就引導基金的「初步框架」徵求市場意見。據本報掌握的初步框架內容，政府在意向書邀請文件中建議，首批投資最早由2026年4月開始；每個子基金期限最長為12年；基金須有至少五成用於本港或將落地香港的企業，至少三成須用於投資生產。

創科署稱，有興趣提交意向書的公司須於3月3日或之前，經電郵提交意見，創科局下周一（20日）會為業界舉行簡介會，消息指會由局長孫東主持，現場回答問題，並聽取業界意見和建議。

當局列出的初步框架涵蓋策略投資人須承諾出資金額、基金經理資格，以及子基金主要條款等。據政府構思，基金下會聚焦5個主題板塊成立子基金，涵蓋生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數碼化與升級轉型，以及未來與可持續發展；政府冀整體子基金規模達至少400億元，即市場投入達政府的3倍以上。

投資非港企須來港設「關鍵環節」

初步框架建議就每個子基金的全部資金，須用於投資香港創科產業及新型工業產業、以及關聯產業。若投資於非香港企業，當局建議相關企業需來港設立總部、區域總部、研發中心、創新中心、先進製造基地等創科或新型工業化的關鍵環節。當局建議，至少30%基金規模，須投放在香港設立及營運生產及製造基地，涵蓋中試生產線、測試工序等。

子基金期限12年 公開甄選合伙人

當局亦建議，每個子基金期限最長設為12年（包括延長期），分5至6年完成投資，並依據經公開甄選的普通合伙人（GP）的投資計劃，由政府方確認每年的具體出資承諾額。政府會成立督導委員會，若GP涉及違法或違反投資框架協議，政府有權終止合作。

相關字詞﹕創科產業引導基金

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