反恐案首被告稱睹次被告「溝粉」料製彈

稱借出單位放化學品 自己無參與

控方指本案次被告李嘉濱外號為「山雞」，第三被告吳子樂Telegram（Tg）帳號為「夠鐘改名」。據庭上早前播出、2020年3月8日凌晨的警誡錄影會面片段，首被告何卓為透露曾借出大角嘴宏創方單位予「山雞」和「夠鐘改名」擺放化學品，並收取數千元存倉費，但不清楚二人真名。

庭上今日繼續播放上述警誡會面片段，何卓為稱向「山雞」和「夠鐘改名」借出單位後，單位內出現不屬於自己的物品，包括透明玻璃瓶、刀和電磁爐，其中玻璃瓶載有粉末。何同時強調，「我唔清楚佢哋嘅計劃」，每當兩人在屋內「搞嘢」，他都會離開或「攤上牀瞓覺」，沒參與其中。

同日下午何卓為跟警方錄取的第二和第三次警誡錄影會面。在第二次會面，何進一步提及，他向兩人借出的單位後，單位內的廁所板有被燒過痕迹，又稱曾在2020年1月和同年3月7日等，目睹「山雞」在單位內「溝粉」，估計對方曾製炸彈，惟他「唔想去了解」詳情。

稱醫院爆炸時「瞓緊覺」

在第三次會面，何卓為提到2020年1月醫護罷工期間，「山雞」曾對他提及會製作「飈好多煙嘅嘢出嚟」，導致醫護人員害怕和「返唔到工」，而同月27日明愛醫院爆炸案發生後，「山雞」曾在涉案群組表示「個煙彈成功咗」，認為「山雞」負責在事件製作和放置炸彈。

何卓為亦補充，一名叫「羅師傅」的人在明愛事件負責「睇水」，另有一名叫「蕉」的人就事件給意見，表示「粉末要溝勻少少」，而他則在事發時「瞓緊覺」，事後才得悉事件。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】