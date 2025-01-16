壹傳媒違契上訴 律政司指黎利用公司犯案 官關注原審時無提出同樣觀點

各方陳辭完畢 半年內頒判辭

律政司刑事檢控專員楊美琪引述《香港科技園公司條例》第6條提到，科技園公司的宗旨包括「管理及控制組成該等處所的土地及其他設施」，科技園有權基於承租人提供的資料，審慎考慮是否批准牌照，讓其他發展相關業務的公司使用處所。

楊提到，科技園以遠低於市價的租金將地段租予申請人，雙方關係特殊，若承租人沒有披露部分處所並非用作指明用途，以及有關公司無持牌，便會構成虛假陳述。

上訴庭法官彭寶琴問到，牌照申請制度規管承租人附屬公司、關聯公司等，若涉案力高顧問有限公司不屬其中之列，該如何解釋；楊重申牌照制度適用於所有公司，答辯方並非要求承租人主動交代涉違契，而是關乎力高使用土地22年的披露資料責任；就承租人違約，科技園固然可提出民事訴訟，惟不代表虛假陳述不觸犯刑事法，否則發牌制度便形同虛設。

首席法官潘兆初關注，承租人使用土地前須先投資5億港元，不能只考慮承租人享有的好處；楊回應，投資金額或許龐大，但他們有不同於普通租戶的責任和限制，相關義務已列於租契條款中，須承擔違約後果。法官彭寶琴又問，答辯方是否接納承租人獨享單方面好處；楊同意科技園能從中獲取不能量化的益處，包括其良好經濟形象。

倘共同犯案 官問何不控蘋果印刷

檢控官指毋須分個人或公司責任

就黎智英的角色，楊稱證據顯示黎在背後操控力高及蘋果印刷，利用其公司犯案，潘官及彭官分別提出，此點有否在原審時提出；楊承認「沒有直接提出」。法官彭寶琴要求澄清是否指黎與蘋果印刷共同犯案，既然如此為何沒有控告蘋果印刷；楊認為無必要區分個人或公司責任，舉例在洗黑錢案中，公司一般不會被起訴。至於黃偉強，楊指他2016至2018年同時以蘋果印刷行政總監身分向工業邨作牌照和續牌申請，清楚知悉有關程序和土地用途限制。

【案件編號：CACC 223/22】