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港聞二

未獲批簽證 台歷史學者棄中大任教 黃克武被要求補資料 質疑政治審查 入境處：按法律政策處理

【明報專訊】台灣歷史學者黃克武獲香港中文大學歷史系邀請，原定本月到校任教「中國近代史專題：中國近代思想與人物」本科生課程，稱近日被本港入境處查問他曾否在中國內地擔任相關工作，並索取他的履歷，認為遭「政治審查」。黃克武昨向本報說，候批簽證期間已錯過首兩節課，跟系方商討後，決定撤銷簽證申請，校方亦臨時換人任教。黃近年多次來港或北上學術交流，自言「好鍾意香港，就是怕香港政府不歡迎我」，冀香港與台灣之間的學術文化交流可繼續。

入境處昨回覆本報稱不評論個別個案，會按法律和政策處理每宗申請。中大確認邀黃克武任教課程，但因他未於開課前獲工作簽證，因此改由歷史系副主任（內務）卜永堅任教課程。校方不評論個別工作簽證申請細節。

中大確認邀任教 須換人

黃克武是台灣中央研究院近代史研究所的特聘研究員，專長中國近代思想史、文化史，早年在美國史丹福大學獲碩士及博士學位。黃克武昨向本報說，上月中向香港入境處申請工作簽證，當時已提交博士證書，及至上周五（10日）再被入境處查問其工作狀况，要求解釋為何能夠來港從事教學、近兩年在港及內地曾否擔任相關工作、最新履歷等。

去年來港主講3講座 曾訪北大復旦

黃續稱，去年9至10月曾以台胞證訪問中大10天，主講3場公開講座，亦因學生反應熱烈，系主任主動邀請他今學期來港開課，任教一個學期共13節課，內容由明末清初至20世紀中葉之後的「港台新儒家」，包括嚴復、梁啟超、康有為、胡適等歷史人物，以及清代的學術思潮、物質文化、太平天國等課題，形容本身是「美事一樁」。

因簽證未批，黃克武未如期在本月6日及13日到中大授課，與學系商討後，他決定撤銷來港簽證申請。黃又說，他2017年亦曾憑工作簽證到中大翻譯系任教，過程順利；又稱多年來時常往返台灣與內地，舉例去年曾訪問北京大學兩個月，亦到訪復旦大學一個多月，出席學術交流活動及演講，形容進出內地沒問題。

稱不涉中共歷史敏感課題

不批評香港內地政治狀况

就入境處要求他補交簽證資料，黃克武關注事件或涉「政治方面的審查」，或憂台灣學者「講了一些不應說的話」。但他稱今次到中大授課「沒牽涉針對當局局勢或中共歷史的敏感課題」，亦不會批評香港或內地的政治狀况。黃估計今次入境處新增要求，或因香港當局行政管理較嚴格，「跟2017年境况不太一樣」。

被問自評是否屬於「政治敏感人物」，黃克武表示他只是歷史學者，在中國近代史已耕耘三四十載，對政治不特別感興趣，「（我）台灣的政治沒有（參與），香港政治更是沒法碰到，中國大陸政治誰也不能碰」。黃提到在學術上，台灣對中國近代史當然有特別看法，與1949年後「兩岸分治」有關，認為在台灣這塊土地上「為中國去講一講它（中國）過去是什麼、它未來可能的發展，我覺得這是台灣存在的一個意義」。

黃昨受訪時特意以廣東話提到「我（籍貫）是廣東東莞人，我都好鍾意香港㗎」，期望日後仍可來港，「就是怕香港政府不歡迎我」。

根據中大歷史系網頁，原定由黃克武任教的課程，參考書目包括6項黃的著作或論文，部分由廣西師範大學出版，亦有由台灣商務印書館出版，書名包括《胡適的頓挫：自由與威權衝撞下的政治抉擇》、《筆醒山河：中國近代啟蒙人嚴復》。

相關字詞﹕台灣 香港中文大學歷史系 黃克武

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