PoleBear隨行杯「公稱容量」低標示兩成 海關跟進

抽驗的18款隨行杯包括7款配備吸管和11款一般隨行杯或咖啡杯。消委會根據歐洲標準量度「公稱容量」，即倒水入樣本至關上杯蓋後，距離蓋底10毫米的位置。18款樣本中，14款的公稱容量低於標示3.33%至20.24%，售價最低、80元的「PoleBear」差異最大，標示420毫升，公稱335毫升。倘將水位加至貼近、甚或浸泡杯蓋部分以量度「最大容量」，「NATIONAL GEOGRAPHIC」聲稱容量600毫升的隨行杯實際為532毫升，比標示低11.33%，差異最大。

消委會指已向有關供應商反映。NATIONAL GEOGRAPHIC生產商回覆該會稱，產品標示容量是沒用杯蓋下量度，日後會考慮修正。

測試18款5不符歐標準

NATIONAL GEOGRAPHIC最大容量低一成

消委會表示，杯蓋物料或長時間跟飲品接觸，會加快塑膠物料出現老化，參考歐洲標準以估算容量較可取。黃鳳嫺指出，現行法例沒要求標示容量須符合歐洲標準下的公稱容量，呼籲供應商為產品訂立準確標示。海關稱會按個案情况及證據判斷，如發現容量聲稱牴觸《條例》，會採取執法行動。

（消委報告）