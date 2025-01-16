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充電車閒置費掀糾紛 消委促列明資訊 車主指充電站無寫 供應商拒賠稱App有列

【明報專訊】政府自2018年推出電動車「一換一」計劃，鼓勵車主以電動車取締汽油車。截至去年11月，電動私家車佔整體私家車約17%，佔新登記私家車比例亦升至約七成。消委會去年接獲179宗電動車投訴，按年升46.7%，其中一宗涉及充電供應商被指在無張貼清晰告示下，收取車主近充電費10倍的「閒置費」。消委會總幹事黃鳳嫺呼籲充電供應商清楚列明收費資訊，免掀消費糾紛。

去年三成半投訴涉充電 增兩倍

消委會昨日發布新一期《選擇》，列舉3個電動車充電相關投訴，包括有車主質疑充電位「超賣」及在半夜暫停充電導致多收款項（見另稿）。消委會指出，去年的電動車投訴有三成半、即64宗與充電服務有關，較前年的20宗增加2.2倍。

其中一宗投訴涉及車主被收取大額閒置費。事主駕駛C品牌電動車到商場內C公司的充電站充電。根據收費表，會員充電1小時收費14.6元，非會員16.2元。事主當日購買1小時服務，2時17分開始充電、3時57分駛離，充電1小時40分鐘，結算被收取166.2元，包括每分鐘5元、上限150元的閒置費和16.2元的1小時充電服務費。

閒置40分鐘收150元 消委調停無果

事主認為充電站並無張貼有關閒置費的收費告示，而填寫應用程式資料時已明確標明電動車屬C品牌，理應享有C公司自家品牌充電優惠，要求退還多收費用不果，遂向消委會求助。C公司回覆消委會時解釋，應用程式有列明充電費和閒置費收費安排，且客戶須先輸入特定「充電邀請碼」，驗證後方享優惠。消委會指出，事主不滿解釋並重申張貼於充電站的收費表未列明閒置費，會方再次調停，C公司堅拒退款。

7充電公司網頁 6稱收閒置費或罰款

本報記者隨機查閱市面7間電動車充電公司的網站資料，發現6間在網站列明，車主倘沒在充電完成後的指明寬限時間內駛走電動車，公司將收取閒置費或罰款；其中5間寫明收費條款，介乎每分鐘1元至5分鐘20元，寬限時間則約0至15分鐘。消委會提醒，不少公眾充電站也收閒置費，以免車位被長期佔用，市民應事先了解收費細則及計算充電時間。

另外，消委會引述國際消費者研究及試驗組織的汽車測試報告指出，不同品牌、同類別的電動車基於設計、用料等因素，平均耗電量可相差25%，續航距離最高可差逾一倍。報告指出，電動車續航力與電池容量未必成正比，充電速度亦有異。19款電動車樣本中，耗電量最低為豐田bZ4X，續航、充電速度最強均為保時捷Taycan Performance Battery Plus。

明報記者

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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