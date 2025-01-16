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活在灣區：希瑪羅湖口岸開綜合醫院

【明報專訊】希瑪醫療（3309）旗下首間位於口岸的港式綜合醫院深圳希華愛康健醫院昨日正式開業，醫院位於羅湖口岸的火車西站二層，距離口岸約10分鐘路程，以眼科、牙科及醫學影像為服務核心，配以中醫、婦科、門診等其他專科，並設有磁力共振、電腦斷層等醫療設備、手術室及病房。希瑪醫療主席、立法會議員林順潮表示，希望藉醫院鄰近口岸的地利，能成為港人北上及內地市民南下就醫的中間平台。

爭取納入醫療券藥械通

林順潮表示，作為一間新醫院，希華愛康健暫未納入醫療券計劃，亦非港澳藥械通試點，但會積極爭取讓醫院盡快納入上述計劃和試點。他又稱，口岸作為兩地民眾的交匯點，集團會繼續留意及關注在其他口岸設立港式綜合醫院的可能。另一方面，雖然希華愛康健未能使用醫療券及藥械通，不過集團旗下愛康健口腔是醫療券計劃的機構之一，此外深圳、廣州、珠海和佛山的希瑪眼科則是港澳藥械通試點，希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基稱，有需要的話醫院可以將病人轉介至相關的醫療機構。

李慧琼：港人多一個選擇

全國人大常委、立法會議員李慧琼出席醫院開幕典禮後表示，香港市民面臨到香港公立醫院看病輪候時間長等問題，可以在深圳得到由港資經營的醫院接受診治，多了一個選擇。醫院並於民建聯即場簽署跨境醫療服務戰略合作儀式，民建聯會員可每年獲免費洗牙一次等醫療優惠。

[活在灣區]

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