活在灣區：北上辦年貨 消費千元享50至100元回贈

明報記者 劉敬華

過往港人北上辦年貨，廣州一德路是其中一個「掃貨」熱點。隨着港人北上消費愈來愈頻繁，發掘到的消費熱點也愈來愈多，近年部分港人會選擇到深圳的批發市場辦年貨，如筍崗文具玩具禮品批發市場、紫荊城食品交易中心及海吉星農批市場等批發市場（見表1），以「平價入手」揮春、利市封、海味乾貨、賀年糖果、賀年食品禮盒及水果禮盒等年貨。

盒馬鮮生提供3條免費巴士

內地大型超市為另一個辦年貨選擇，今年不乏內地超市提供乘車或購物簽帳等優惠，其中內地超市盒馬鮮生為吸引辦年貨的港客，特別於農曆新年前的周末提供3條免費年貨巴士路線（見表2），其中一條由上水廣場至盒馬萬象食家店，有助港人減低北上車費，出發前宜留意發車時間及班次。至於港人另一個購物熱點山姆會員商店，就與銀行合作提供信用卡簽帳優惠，即日起至3月底憑中銀信用卡逢星期五、六、日及香港公眾假期，於該店內地實體店單一簽帳淨額滿1000港元或以上，可享8%現金回贈（見表3）。

開市客（Costco）深圳店則與Visa卡推出優惠，即日起至3月底，該店現有會員憑本港發行的指定Visa卡，於該店購物滿等值1000港元或以上，可享50港元現金回贈；另外該店於本月亦推出續會優惠，現有會員親臨深圳門市，可以優惠價199元人民幣續會，原續會費用為299元人民幣。

山姆Costco

提供信用卡簽帳優惠

除超市外，還可留意內地商場為吸引港客推出的一些優惠。以銀聯卡與指定深圳商場合作推出的優惠為例，即日起至3月31日於深圳萬象城、深圳灣萬象城、萬象天地、萬象前海、金光華廣場、太陽百貨、KK MALL、KK TIME、KK ONE、沙井京基百納廣場及南山京基百納廣場，以本港發行的銀聯卡及銀聯合作錢包，於場內通過指定支付方式消費滿1000元人民幣，即減100元人民幣，惟要留意同一用戶在該活動所有門店累計每日最多可享1次優惠，每月最多可享4次優惠，且優惠數量有限，用完即止。

留意蘭花花旗參等不可入境

北上辦年貨除了要貨比三家，還要留意相關年貨入境香港是否違法。經常北上購物人士均了解生肉是禁止入境香港的，除此以外，留意蘭花、花旗參、天麻、石斛、乾海馬、煙花及爆竹等，也屬禁止攜帶入境香港的物品，以免觸犯法例，得不償失。

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